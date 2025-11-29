13 ölü, 24 yaralı

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Beyt Cin köyüne gerçekleştirdiği saldırı ve baskında ikisi çocuk, 13 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırganlığına tepki gösterdi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde Şam kırsalındaki Beyt Cin köyüne baskın düzenledi. Baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti ve en az 24 kişi yaralandı.

Suriye basınında yer alan haberde, İsrail askerlerinin Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne baskın düzenlediği belirtildi. Beldedeki bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışan İsrail askerlerinin baskını sırasında çatışma çıktığı ifade edildi. İsrail ordusunun baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek verdiği aktarıldı. Ayrıca İsrail ordusunun Beyt Cin'deki bazı bölgeleri topçu atışıyla da hedef aldığı belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya açıklamada bulunan Sağlık Bakanlığı Yönlendirme, Ambulans ve Acil Durumlar Müdürü Nejib Ennasan, "Şimdiye kadar Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik İsrail saldırısında 13 şehidin cesedi ve 24’ten fazla yaralı hastanelere nakledildi; bu rakamlar kesin olmayan ilk belirlemelerin bilançosudur" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırıda kullanılan İsrail ordusuna ait araçlardan birinin birliklerin çekilmesinin ardından bölgede kaldığı görüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği görüntülere yansıdı.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, "Cemati İslami" üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin alıkonması için Beyt Cin'e baskın düzenlendiği belirtildi. Baskında çatışma çıktığı ve üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edildi.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail bölge istikrarına tehdit oluşturuyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Beyt Cin'e yönelik saldırılarına ilişkin, X hesabından paylaşım yaptı.

Keçeli, Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık'ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye'nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail'in, Şam kırsalındaki Beyt Cin'e yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

İsrail'in, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Keçeli, "Suriye hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail'in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir" değerlendirmesinde bulundu

