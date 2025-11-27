Saldırgan yakalandı

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında iki ulusal muhafız vuruldu. Beyaz Saray güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı. Olay sonrasında bölgede uçuşlar durduruldu, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Silahlı saldırıda vurulan iki ulusal muhafız kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay Beyaz Saray’a 1,6 kilometre mesafedeki Farragut West Metro İstasyonu’nda meydana geldi.

Washington DC’nin şehir merkezinde Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda, Batı Virginia Ulusal Muhafızları’na bağlı iki asker vurularak hayatını kaybetti.

Askerlerin vefatını West Virginia eyaleti valisi Patrick Morrisey, X’ten duyurdu.

Paylaşımda askerler için “Bu cesur West Virginialılar, ülkelerine hizmet ederken hayatlarını kaybetti” dedi.

Batı Virginia Valisi Patrick Morrisey de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberi doğrularken, FBI Direktörü Kash Patel ve ABD Başsavcısı Pam Bondi halka dua çağrısında bulundu.

Saldırı nedeniyle Reagan Ulusal Havalimanı’na yapılan uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.

Yetkililer, saldırganın vurularak ağır yaralı şekilde gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.

Kente ulusal muhafızları Trump getirmişti

Cumhuriyetçi Partili Morrisey, Trump’ın Washington’da güvenliği sağlamak için acil durum ilan etmesinin ardından kente en az 300 muhafız göndereceğini açıklamıştı.

Trump, ağustosta ‘güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak’ Washington’da ‘kamu güvenliği acil durumu’ ilan etmişti.

Böylece Washington polisi federal hükümetin yetkisine alınmış ve Ulusal Muhafızlar kente getirilmişti. Karardan iki hafta sonra konuşan Trump, ilave tedbirlerle suç oranını ciddi ölçüde düşürdüklerini ve bundan ‘gurur duyduklarını’ söylemişti.

