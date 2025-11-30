Seçim çağrısı yaptı

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren Özgür Özel, geçerli bin 333 oyun tamamını alarak dördüncü kez genel başkan seçildi. Özel, hem daha önce aday olduğu üç kurultayda hem de parti tarihinde bir genel başkanın aldığı en yüksek oyu almış oldu. Özel, genel başkan seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara hazır olduğunu söyledi.

Kurultay, “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlendi. Salona “Güçlü Yurttaş”, “Güvenli Gelecek” ve “Kazanan Türkiye” pankartları asıldı. Tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı pankart-lar ve

“Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” yazılı afişler de salonda dikkat çekti.

Kurultayda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın fotoğraflarının bulunduğu “Doğru duvar yıkılmaz” pankartı yer aldı. Özel’in salona girişi sırasında tutuklu belediye başkanlarının isimleri anons edildi, katılımcılar her isimden sonra “Burada” diye karşılık verdi. Tüm isimler anons edildikten sonra “Zindanlarda tutsak edilen belediye başkanlarımıza selam gönderiyoruz” ifadesi kullanıldı.

Kurultay salonunda Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın şarkıları çalındı. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da kurultayda okundu. İmamoğlu, ülke-nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal duruma dikkat çekerek CHP’nin reform hamlesine öncülük edebileceğini vurguladı.

Özel, genel başkan seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

“Bütün Türkiye’ye gösterdiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazırdır. Parti tarihinde bir genel baş-kana verilen en yüksek oyu vererek Türkiye’ye muazzam bir mesaj verdiniz. Bin 333 oyun 3’ünü bile kendime yazmıyoruz, bu sizin başarınız. Tarih önündeki sorumluluğumun farkındayım. CHP, bugün iktidara hazır. Türkiye yarın başka bir sabaha uyanacak.”

