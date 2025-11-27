Gökdelende facia

Hong Kong'da yerleşim yeri olarak kullanılan gökdelende yangın çıktı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükselirken, 279 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Hong Kong'un Tai Po bölgesinde bulunan gökdelende bulunan 31 katlı yaklaşık bin 900 dairenin bulunduğu gökdelende dün yerel saate göre 14.51'de yangın çıktı. İtfaiye dairesi tarafından alarm seviyesi saat 15.34’te 5 kademeli alarm sisteminde en yükseğe yakın alarm seviyesi olan 4 numaralı alarma yükseltildi. Binanın dış cephesinin yenilenmesi amacıyla binanın dışına kurulan bambu iskeleler nedeniyle yangının hızla yayıldığı aktarıldı.

Çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi. 29 kişi hastaneye kaldırılırken 279 kişiye ise ulaşılamıyor.

İtfaiye personellerinden de yaralılar olduğu açıklandı. Yangının kontrol altına alındığı açıklanırken, içeride mahsur kalanların olduğu ifade edildi. Mahsur kalanlara dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Hong Kong Ulaştırma Bakanlığı, yangın nedeniyle Hong Kong'un iki ana otoyolundan biri olan Tai Po yolunun bir bölümünün tamamının kapatıldığını ve otobüslerin başka yerlere yönlendirildiğini bildirdi.

