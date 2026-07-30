Önemli konular ele alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini belirtti.

Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımlarda bulundu.

Netanyahu ile "çok verimli bir toplantı" yaptıklarını ifade eden Trump, bu toplantıda pek çok önemli konunun ele alındığını vurguladı.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmek benim için büyük bir onurdu. Pek çok konu ele alındı. Toplantı çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın paylaştığı görüntülerde, Netanyahu ve Zelenskiy'i ayrı ayrı ağırladığı; liderlerle tokalaşıp görüştüğü anlar yer alıyor.

Trump, cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşmüştü.

Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'in, 11 Temmuz gecesi "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Trump, Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verecek

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik lisans verilmesini kabul ettiğini belirtti.

Zelenskiy, Fox News yayınında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi, soruları yanıtladı.

İki liderin Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri üretim lisanslarının verilmesi konusunu görüştüğünü ifade eden Zelenskiy, "Bu önemli çünkü daha fazlasına ve daha hızlı şekilde ihtiyacımız var." dedi.