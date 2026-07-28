Altın yükseldi petrol geriledi

ABD ile İran arasında çatışmaların sona ermesi küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Jeopolitik risklerin azalmasıyla altın yeniden yükselişe geçerken, petrol fiyatları ise sert düşüş kaydetti.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona ermesi, küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altına olan ilgiyi yeniden artırdı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün arz kesintisi ve enflasyon endişelerini hafifletmesiyle altın fiyatları yükseliş eğilimine girdi.

Ons altın yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak 4 bin 100 dolar seviyesine yaklaşırken, son dokuz ayın en düşük seviyelerinden uzaklaştı. ABD'nin yaklaşık iki hafta süren İran operasyonlarını hafta sonu itibarıyla durdurduğu, Tahran yönetiminin de misilleme saldırılarını sonlandırdığı ve Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile görüşmelere başladığı bildirildi. Son haftalarda Ortadoğu'da artan gerilim ve Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'deki arz kesintisi endişeleri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu.

Piyasaların odağında şimdi ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği faiz toplantısı bulunuyor. Fed'in politika faizini sabit bırakması beklenirken, bazı yatırımcılar enflasyon baskılarının yeniden güçlenmesi nedeniyle eylül ayında faiz artırımı ihtimalini fiyatlamayı sürdürüyor.

Ons altın güne 4 bin 88 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 83 dolar, en yüksek 4 bin 116 dolar seviyesini gören ons altın, son işlemlerde 4 bin 90 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın ise güne 6 bin 221 liradan başladı. Gün içinde 6 bin 214 lira ile 6 bin 266 lira arasında işlem gören gram altın, son işlemlerde 6 bin 227 liradan alıcı buluyor.

Petrolde düşüş yaşandı

Altın fiyatları yükselirken petrol cephesinde ise düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 90 doların altına geriledi. ABD'nin "diplomasiye alan tanımak" amacıyla İran'a yönelik saldırılarını durdurmasının ardından, arz endişelerinin azalması petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.