Programı oldukça yoğun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, üç gün sürecek temaslarda bulunmak üzere bugün Kıbrıs'a geliyor. Yaklaşık 16 yıl aradan sonra adayı ziyaret edecek ilk görevdeki BM Genel Sekreteri olan Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek, ardından iki lideri ara bölgede bir araya getirecek. Guterres'e ziyareti sırasında BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin eşlik edecek. BM tarafından açıklanan programa göre; Guterres'in resmi temasları yarın başlayacak. Genel Sekreter, saat 10.00'da Hristodulidis, saat 11.45'te ise Erhürman ile makamlarında ayrı ayrı görüşecek. Guterres, daha sonra saat 12.30'da Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Oteli önünde düzenlenecek çelenk koyma törenine katılacak. Program kapsamında saat 14.30'da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret edecek olan Guterres, saat 17.00'de ise BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Ziyaretin son gününde, çarşamba sabahı saat 10.00'da ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum lider Hristodulidis'i üçlü toplantıda buluşturacak olan Guterres'in, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Guterres'in ziyareti, görevdeki bir BM Genel Sekreteri'nin 2010 yılında Ban Ki-moon'un gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaklaşık 16 yıl sonra Kıbrıs'a yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

