Net mesaj verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda, "Kimse neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlayacak. Gazetecilere konuşan Trump'a İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığı hatırlatıldı.

Trump ise "Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) benim dostumdur. Kimse neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." yanıtını verdi.

Trump, Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade etti. Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirten Trump, "Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler." dedi.

ABD Başkanı ,NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'ye F-35 uçakları satışı için ''Bu konuda bir karar vereceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak. Ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz." demişti.

Trump ayrıca ABD ile İran arasında “şu anda iyi görüşmeler” yürütüldüğünü söyleyerek bu konuda harekete etmek için “yeterince zamanı” bulunduğunu belirtti.

İran’la olası bir anlaşmaya ilişkin Trump, “Bir şeyler gerçekleşmesi için yüksek bir ihtimal var.” dedi.

ABD Başkanı diğer yandan Axios'a ise ''Diplomasiye çok fazla süre tanımayacağım. Ya hızlı olur ya da hiç olmaz. İran müzakereleri başarısız olursa güçlü askeri müdahaleye hazırım.'' dedi.

Trump ayrıca, Rusya’nın İran’a yardımcı olmak amacıyla uydu görüntüleri sağladığı yönündeki iddiaları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e soracağını söyledi. Trump, “Bunu Putin’e soracağım. Öğreneceğiz.” ifadelerini kullandı.

