Yeni bir strateji

ABD, son iki gecedir İran'a saldırılarını durdururken, İran'dan da bu nedenle misilleme saldırılarını durdurdukları açıklaması geldi.

ABD Merkez Komutanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada İran’a yönelik deniz ablukasının "tam kapasiteyle yürürlükte kaldığını" duyurdu, ancak tırmanan 13 gecelik saldırı dalgasının neden durdurulduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Hafta sonu boyunca İran’dan da komşu ülkelere yönelik yeni bir misilleme saldırısı bildirilmedi.

Saldırılara verilen araya ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminden üst düzey bir yetkili, Trump’ın "tercihinin her zaman diplomasiden yana olduğunu net biçimde ortaya koyduğunu, ancak masaya ciddi bir iradeyle oturmamaları halinde neler yaşanacağını İran tarafına gösterdiğini" söyledi.

İran tüm senaryolara hazır

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak misillemelerinin de durduğunu söyledi.

Ekreminiya, "ABD, son iki gecedir saldırılarını durdurdu. Bizim stratejimiz de misillemeye dayalı olduğu için, İran'ın karşı operasyonları da durduruldu." dedi.

ABD'nin son iki gecedir saldırı düzenlememesinin tek taraflı ateşkes anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya İranlı sözcü, "ABD tarafının henüz net bir strateji izlediğini söylemek mümkün değil. Ancak mevcut tablo, Washington'ın stratejik karar alma sürecinde çıkmaz yaşadığını ve yıprandığını gösteriyor." yanıtını verdi.

ABD'nin kara harekatı seçeneğini de değerlendirdiğini öne süren Ekreminiya, Irak Savaşı deneyimi, İran'ın savunma kapasitesi ve bölgenin jeopolitik koşullar nedeniyle Washington'ın böyle bir adımın ağır maliyetler doğuracağını bildiğini savundu.

ABD'nin önündeki olası senaryolara da değinen Ekreminiya, Washington'ın savaştan çıkış stratejisi arayabileceğini ancak bunun İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti ve İsrail'in tutumundan etkilenebileceğini söyledi.

Geniş çaplı hava saldırıları ya da kara harekatının da ihtimaller arasında bulunduğunu belirten İranlı sözcü, İran Silahlı Kuvvetleri'nin tüm senaryolara hazır olduğunu ifade etti.

Hazar Denizi ve Kızıldeniz hattına yayıldı

ABD’nin İran’a yönelik hava saldırı zincirine iki hafta sonra ilk kez ara vermesine karşın Ortadoğu’daki çatışmalar hafta sonu Hazar Denizi ve Kızıldeniz hattına yayılarak genişledi.

Yemen’de Husiler Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol altyapısını füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alırken, Tahran yönetimi Ukrayna’yı Hazar Denizi’nde bir İran ticari gemisine saldırı düzenlemekle suçladı.

New York Times gazetesi konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump’ın İran’a yönelik saldırıları artırma planlarını şimdilik askıya aldığını yazdı.

Gazeteye göre ABD Başkanı ve danışmanları, çatışmanın genişlemesi, mühimmat stoklarının tükenmesi, Basra Körfezi’ndeki müttefiklerin uzaklaşması, enerji tedarikinin aksaması ve küresel ekonominin zarar görmesi risklerinden kaygı duyuyor.

CNN’e konuşan bir ABD’li yetkili de ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine’in cuma günü Beyaz Saray’da yapılan toplantıda Trump’a mühimmat stoklarındaki azalmaya dair çekincelerini ilettiğini aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı kaynakları operasyonların "askıda olduğunu" doğruladı.

