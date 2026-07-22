Dünyada bir ilk

Nikaragua'da 2007 yılından bu yana iktidarı elinde tutan Devlet Başkanı 80 yaşındaki Daniel Ortega, ülkede artık hiçbir şekilde seçim yapılmayacağını ilan ederek muhalefetin yönetimi devralma yolunu tamamen kapattı. Nikaragua'da uzun süredir iktidarda olan Devlet Başkanı Daniel Ortega, Orta Amerika ülkesinde artık seçimlerin düzenlenmeyeceğini duyurdu.

Ortega'nın bu kararı, gelecek yıl görev süresi dolduğunda karşı karşıya kalabileceği olası bir seçim yarışını ortadan kaldırmış oldu.

1980'lerdeki ilk başkanlık döneminin ardından 2007 yılından bu yana kesintisiz olarak iktidarda yer alan Ortega, bu kararla muhalefetin önündeki tüm yolların kapatılacağını ifade etti ancak yasağın nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı.



