Önceliği ekonomi

İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. İlk konuşmasında siyasete güveni yeniden tesis etme, hayat pahalılığıyla mücadele ve ülkeyi yeniden sanayileştirme sözü verdi.

İngiltere'de İşçi Partisi liderliğine 17 Temmuz'da seçilen Andy Burnham, Keir Starmer'ın istifasının ardından Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak ülkenin yeni başbakanı oldu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda ilk açıklamasını yapan Burnham, Kral 3. Charles'ın hükümeti kurma davetini kabul ettiğini belirterek, 2016'dan bu yana göreve gelen yedinci başbakan olduğunun farkında olduğunu söyledi.

Göreve başladığı dönemin hem geçmişle yüzleşmeyi hem de yeni bir kararlılığı gerektirdiğini ifade eden Burnham, siyaset kurumunun halkın güvenini yeniden kazanması gerektiğini vurguladı.

"İngiltere'nin dünyaya yeniden istikrarını kazanabileceğini göstermesi gerekiyor." diyen Burnham, halkın siyasetten bıktığını bildiğini belirterek, "Yeterince iyi olamadık ve daha iyisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin gelecek 10 yılına yön vereceğiz

Yeni hükümetin son 40 yılın en büyük değişimlerini hayata geçireceğini söyleyen Burnham, siyaseti puan toplama yerine sorun çözmeye odaklı hale getireceklerini kaydetti. Yetkinin merkezi yönetimden yerel yönetimlere aktarılacağını belirten Burnham, her bölgenin kendi potansiyelini daha güçlü şekilde kullanmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Hayatın temel ihtiyaçlarının yeniden güçlü kamu denetimi altına alınacağını ifade eden Burnham, kamu alımlarının İngiliz sanayisini desteklemek amacıyla kullanılacağını ve ülkenin yeniden sanayileşme sürecine gireceğini söyledi.

Burnham, yıl içinde İngiltere'nin gelecek 10 yılına yön verecek kapsamlı bir plan açıklayacağını belirterek, bu planın siyasi görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşların ortak hedeflerine ulaşmasını amaçlayacağını ifade etti.

Hayat pahalığıyla mücadele kapsamında kısa vadede atılacak adımları da yarından itibaren açıklayacağını duyuran Burnham, göreve başlar başlamaz ilk talimatının ülkede sokakta uyumayı sona erdirmeye yönelik çalışmaların başlatılması olacağını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026, 10:06