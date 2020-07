İskele okul binasına kavuşacak

Vakıflar İdaresi’nin 8 milyon Türk Liralık finansmanıyla yapılacak İskele Türk Maarif Koleji binası inşaatına ilişkin protokol, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Erbatu Emlak & İnşaat Şirketi arasında imzalandı.

Törene Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen ile Genel Müdürü İbrahim Benter de katıldı.

ÇAVUŞOĞLU

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için coğrafi yayılımda bütçeyi en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını ancak bazı noktalarda mali yetersizlik veya zaman darlığı nedeniyle eksiklikler ortaya çıktığını belirtti.

Uzun yıllar ülkede tek olan kolejin sonradan ülke geneline yayıldığını fakat İskele ve yeni ilçe olan Lefke’de kolej binası yapmaya imkanı bulamadıklarını anlatan Çavuşoğlu, “Atalarımızın bu günler için yarattığı bazı imkanları kullanan Vakıflar İdaremize yaptığımız başvuruya olumlu cevap aldık” dedi.

Vakıflar İdaresi’nin eğitim alanında her türlü desteğe hazır olduklarını ve İskele kolej binasının yapımını üstlenebileceklerini ifade etmesiyle ihaleye çıkıldığını ve kazananın Erbatu Ltd. olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bugün imzalanacak protokolün farklı kuruluşların iş birliğiyle ortaya çıkacak bir proje için olmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Vakıflar İdaresi’nin her zaman kendilerine katkı yaptığını da hatırlatarak, yaşanan süreçte meydana gelen gecikmeler sonrasında okulun Şubat tatili sonrasında eğitim vermeye başlayacağını belirtti.

GÖKMEN

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen de, Vakıflar İdaresi’nin ülkenin en önemli sorunlarından olan eğitim ve sağlık alanında ihtiyaç duyulan yatırımları her zaman önemsediğini belirterek, “İskele’de kolej binası için bir miktar katkı istendiğinde biz değerlendirdik ve katkı koymaya değil tamamını karşılamaya karar verdik. Bu kararı alan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ederim” dedi.

Bu adımın herkese örnek olmasını temenni eden Gökmen, bu okulda yetişecek kişilerin vatana ve millete hayırlı bireyler olmasını ve “kendilerine bugün bu katkıyı yapma imkanı sunan ejdadına da Fatiha okuyabilecek nesiller yetiştirilmesini” temenni etti.

BENTER

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ise en iyi yatırımın eğitime yapılan olduğuna işaret ederek, gelecek nesiller için yapılan yatırımların yıllarca fayda sağladığını kaydetti.

Kaliteli müfredat ve eğitim sistemi olmasının önemine değinen Benter, en önemlisinin de çocuklar güzel ahlak öğretebilmek olduğunu vurguladı.

Benter, çocuklara milli ve manevi değerlerin verilebileceği müfredatlar geliştirilmesi gerektiğini yineleyerek, bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.