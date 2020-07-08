Yeni bir vaka... Karantinadaki birinin eşi

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Sağlık Bakanı Ali Pilli:" Toplam 778 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı "

Yeni bir vaka... Karantinadaki birinin eşi
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 778 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, bugün saptanan pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümünde tedavisi devam eden Kazakistan uyruklu vatandaşın eşi olduğunu, vakanın eşinin pozitif olması nedeniyle Sağlık  Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan temaslı çalışmaları nedeniyle zaten gözetim altında tutulduğunu ,bugün yapılan PCR test sonucuna göre pozitif sonuç alındığını açıkladı.  
Bakan Pilli, pozitif olan vakanın karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti.
8 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 778    
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1  
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 44.604   
Toplam Vaka Sayısı- 114
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 6
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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