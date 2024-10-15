Merit Otelleri ile Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu öğrencilerine ayakkabı ve okul çantası hediye etti.
Yapılan yazılı açıklamada, Merit Otelleri ve Mare Monte Derneği yetkililerinin topluma katkı sağlayacak projelerde yer almaya devam edecekleri, çocukların eğitim hayatına destek olmanın öncelikli hedefleri arasında olduğu belirtildi.
Eğitime candan destek
Merit Otelleri ve Mare Monte Derneği, öğrencilere ayakkabı ve okul çantası hediye etti
Merit Otelleri ile Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu öğrencilerine ayakkabı ve okul çantası hediye etti.
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YORUMLAR
Allah senden razı olsun Mine Hanım..Katkıların ve yardımların bizi çok mutlu ediyor..Kıbrıslılar olarak Seni çok seviyoruz..