Eğitime candan destek

Merit Otelleri ile Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu öğrencilerine ayakkabı ve okul çantası hediye etti.

Yapılan yazılı açıklamada, Merit Otelleri ve Mare Monte Derneği yetkililerinin topluma katkı sağlayacak projelerde yer almaya devam edecekleri, çocukların eğitim hayatına destek olmanın öncelikli hedefleri arasında olduğu belirtildi.

