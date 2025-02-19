Büyük başarı

Candela Robotic School, Fibonacci Robot Olimpiyatları İzmir Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Eğitmenliğini Mustafa Kemal Ambar’ın yaptığı beş farklı ekip, her kategoride dereceye girerek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Şampiyon ekipler ve kategorileri
LEGO Line Following - Star Eyes Ekibi: Eran Eğilmez, Çınay Alpay
Arduino Line Following - Cyprus Thunderstorms Ekibi: Umut Sevinç, Furkan Uzun, Alper Yüksel
Maze Solving - Cyprus Hawks Ekibi: Mert Yorulmaz, Mert Aktan Çeliker, Melih Yurt
Junior Starting Up - En İyi Fikir Ödülü - Lunova Ekibi: Zeynep Ayza Yıldız, Bade Gençaylı, Dolunay Çayır
Drone Kategorisi - Phoenix Ekibi: Cemal Tuğaç, Yaman Doruk Durmaz
Yapılan açıklamada, “Mustafa Kemal Ambar’ın liderliğinde hazırlanan Candela Robotic ekibi, gösterdikleri üstün başarı ile Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı! Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” denildi.