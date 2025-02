Büyük başarı

Candela Robotic School, Fibonacci Robot Olimpiyatları İzmir Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Eğitmenliğini Mustafa Kemal Ambar’ın yaptığı beş farklı ekip, her kategoride dereceye girerek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Şampiyon ekipler ve kategorileri

LEGO Line Following - Star Eyes Ekibi: Eran Eğilmez, Çınay Alpay

Arduino Line Following - Cyprus Thunderstorms Ekibi: Umut Sevinç, Furkan Uzun, Alper Yüksel

Maze Solving - Cyprus Hawks Ekibi: Mert Yorulmaz, Mert Aktan Çeliker, Melih Yurt

Junior Starting Up - En İyi Fikir Ödülü - Lunova Ekibi: Zeynep Ayza Yıldız, Bade Gençaylı, Dolunay Çayır

Drone Kategorisi - Phoenix Ekibi: Cemal Tuğaç, Yaman Doruk Durmaz

Yapılan açıklamada, “Mustafa Kemal Ambar’ın liderliğinde hazırlanan Candela Robotic ekibi, gösterdikleri üstün başarı ile Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı! Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” denildi.