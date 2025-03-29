Ayakta alkışlandı

Ömer KADİROĞLU

Girne Tiyatro Su ekibi ile Altı Üstü Kabare ortak prodüksiyonu olan “Yarım Canlar Destanı” adlı oyun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Girne’de Oda Tiyatrosu’nda perdelerini izleyiciye ücretsiz olarak açtı. Girne Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu Girne Belediye Meclis Üyeleri ile sanatseverler izledi. Oyun sonunda Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mete Ünal Girgen, Derman Atik’e plaket takdim etti. İzleyicinin büyük beğenisini alan ve ayakta alkışlanan oyun, Derman Atik’in yaşamı özne olarak seçilerek, Kıbrıs’ta yaşananları ve bu yaşananlar sırasında dünyanın ne yaptığı izleyiciye aktarırken sanatseverler gözyaşlarını tutamadı. Burçhan Göze’nin yazıp yönettiği, yardımcı yönetmenliğini ise Özge Günay Göze’nin yaptığı, Kıbrıs’ta göçe zorlanan herkesin yaşamından kesitler bulacağı oyun Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında Erol Avgören Kültür Merkezi’nde 9 Nisan saat 20.00’de sahnelenecek.

Burçhan Göze’nin yazıp yönettiği, yardımcı yönetmenliğini ise Özge Günay Göze’nin yaptığı oyunda, Esel Fatma Tüney reji asistanı, Nurçin Tüney sahne amiri olarak görev yapıyor. Işık uygulamasını Mehmet Saygıer’in yaptığı oyunda, Cenk Gürçağ, Derman Atik ve İlkşen Varoğlu Atik rol alıyor. Cemile Gürçağ ve İlde Atik de solist olarak görev alıyor.

