Müteahhitler devletten alacaklarını istiyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, üyelerinin devletten alacaklarını hâlâ alamadığını savundu ve “Daha ne kadar müsamaha istiyorsunuz?” diye sordu.

Gürcafer yazılı açıklamasında, devletin her ay sonu kamu çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için borçlanmayı görev bildiğini ileri sürdü ancak çalışanlarını ödeyebilmek için devletten alacağını talep eden özel sektöre ‘Uygun değiliz, ödeme yok’ dediğini savundu.

Bu süreçte devlet yetkilileriyle birçok toplantı yaptıklarını kaydeden Gürcafer, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Daha ne kadar müsamaha istiyorsunuz? Daha ne kadar dayanabileceğimizi düşünüyorsunuz? Tahammül edecek takatimiz, bekleyecek tahammülümüz kalmadı.

Ailelerimizin ve çalışanlarımızın ekmeğinin derdindeyiz. Geleceğimizin derdindeyiz.

Döviz karşısında Türk Lirası alacaklarımıza karşı bir taraftan fark verilmezken, diğer taraftan bankaların fahiş faizleri karşısındaki çırpınışlarımıza ‘Haklısınız ancak yapacak bir şeyimiz yok’ gibi devlete yakışmayan cevaplar veriliyor. Bu feryat karşısında sessiz kalmayı becerebiliyorsanız, size söyleyecek tek bir sözümüz var: Yazıklar olsun!

İlla ki kapınıza gelip bağırmamızı, eylem yapmamızı istiyorsanız, o zaman onu yaparız...”