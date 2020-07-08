Arıklı’dan adaylık sinyali

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kurultayı 25 Temmuz Cumartesi yapılacak. YDP merkez yönetim kurulu yaptığı toplantıda, genel başkanın önerdiği kurultay tarihini teknik problemler dolayısıyla bir hafta erteledi. Buna göre Kurultay 25 Temmuz’da toplanacak. Gerekli çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Parti Başkanı Erhan Arıklı kurultay ve kendisinin başkanlık adayı olup olmayacağına yönelik Diyalog TV’de katıldığı Detay programında soruları yanıtladı. Koltuk sevdalısı olmadığını söyleyen Arıklı, başka birinin de aday olabileceğini belirtti.

Başkan Arıklı aday olacaksa üyenin yeniden kendisine yönelik güven tazelemesini isteyeceğini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 18:24