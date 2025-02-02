Diplomalar dağıtıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü, Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Töreni önceki gün saat 10.30’da, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yapıldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ’nün, 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde verdiği mezunlarla toplam mezun sayısı 76 bine ulaştı.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, yabancı Büyükelçilik mensupları, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Gazimağusa Merkez Komutanı Alb. Anıl Yıldız, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve DAÜ VYK Üyesi Anıl Kaya, Cumhurbaşkanlığı Danışmanları Gökhan Güler ve Mesut Genç, DAÜ VYK Üyeleri Özgür Yuca ve Server Karabacak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreter Vekili Derviş Ekşici, Senato Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Mezunların Senato Üyeleri ve akademisyenler eşliğinde salona girişiyle başlayan törende, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından lisansüstü mezunları adına Turizm İşletmeciliği Doktora Programı mezunu Bakiye Yalınç ile lisans ve ön lisans mezunları adına Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Birincisi Raneem Abdulrazek birer konuşma yaptı. Mezunlar, konuşmalarının sonrasında geleneksel sembolik ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Tören, lisansüstü mezunlarına diplomaları ve doktora tez danışmanlarına ödüllerinin takdim edilmesi ile devam etti. Ardından lisans ve ön lisans mezunlarına diplomaları takdim edildi. Tören, Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Rektör Yardımcıları eşliğinde geri sayımın ardından keplerin havaya atılması ile son buldu.

