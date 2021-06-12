46 üreticiye 666 bin lira ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Türkmenköy, Yeşilırmak, Lefke, Altınova, Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Mağusa, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Güvercinlik, Derinya, Aşağı Maraş, Tatlısu, Gelincik, Ziyamet, Yıldırım ve Büyükkonuk’ta fırtınadan serası zarar gören üreticilerin zarar tazminatlarının ödendiğini açıkladı.

Fondan yapılan açıklamaya göre, serası zarar gören toplam 46 üreticiye 666 bin 624.70 TL tazminat ödendi.



Üreticiler, kimlik kartlarını ibraz ederek tazminatlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekler.

Ek mesailer ödendi

Öte yandan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ocak ayına ait ek mesailerin dün ödendiğini duyurdu.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, Ocak ayına ait ek mesailerin dün toplam 11 milyon 775 bin 45 TL 31 kuruş brüt ödeme yapıldığını belirtti.