Maaşlar hazırlanıyor

Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihalelerine ilişkin duyuru yayımladı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre; Maliye Bakanlığı 27 Ekim 2026 tarihinde Türk Lirası ve üç farklı döviz cinsinden borçlanma ihaleleri gerçekleştirecek.

İhalelerde bir milyar 500 milyon TL, 26 milyon ABD Doları, 3 milyon Euro ve 10 milyon İngiliz Sterlini tutarında borçlanma yapılması öngörülüyor.

Merkez Bankası'nın duyurusuna göre, 1,5 milyar TL tutarındaki hazine bonosu ihalesi 112 gün vadeli olacak.

ABD Doları cinsinden 6 milyon dolarlık, Euro cinsinden 3 milyon Euro’luk ve İngiliz Sterlini cinsinden 10 milyon Sterlinlik hazine bonosu ihaleleri ise 135 gün vadeli gerçekleştirilecek.

Ayrıca 20 milyon ABD Doları tutarında, 369 gün vadeli devlet tahvili ihalesi düzenlenecek.

İhaleler için teklifler 27 Ekim Salı günü saat 10.00'da alınmaya başlanacak ve saat 12.00'de sona erecek.

Açıklamada, Hazine'nin döviz tutarlarından kaynaklanan kur riskini üstlenmemek amacıyla SWAP işlemleri yoluyla söz konusu tutarları Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacağı belirtildi.

İhalelere gerçek ve tüzel kişilerin bankalar aracılığıyla katılabileceği, bankaların ise taleplerini elektronik işlem platformundaki DİBS menüsü üzerinden iletebileceği kaydedildi.

ABD doları cinsinden düzenlenecek 369 gün vadeli devlet tahvilinin kupon ödemelerinin ise 30 Nisan 2027 ve 1 Kasım 2027 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026, 10:06