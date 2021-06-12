Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Açıklamaya göre, Sönmezliler Ocağı Yönetim Kurulu adına konuşan Adnan Işıman kabulde yaptığı konuşmada, “Özlediğimiz ve beklediğimiz kulvar değişikliğini hayata geçirdiniz” diyerek, elli yıldır savunulan federasyon tezinin sonuçsuz kaldığını ve en isabetli olan iki devletli çözüm modelini ortaya koymasından dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a destek verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Sönmezliler Ocağı ile gönlümüz bir, kaderimiz bir, yolumuz bir, inancımız bir” dedi.

Bağrından şehitler çıkaran Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde, Sönmezliler Ocağı yakınlarının da şehit verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Sönmezliler Ocağı’na çok sayıda insanın hizmeti olduğunu söyledi.

Annan Planı’nda Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen Rumların “hayır” dediğini, ama yine de AB’ye üye yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak AB’ye alınmasıyla Kıbrıs konusunun daha karmaşık hale geldiğini söyledi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmasında, Yunanistan ve Türkiye’nin üye olmadığı herhangi bir uluslararası kuruluşa Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üye olamayacağı yönünde bir madde olduğuna” dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, buna rağmen Kıbrıs Rum tarafının AB’ye üye yapıldığını belirtti.

“Güvenliğimiz Türkiye’nin garantisine bağlıdır”

Crans Montana’da Türkiye’nin garantörlüğü gibi bir konuda kabul edilemez esneklikler gösterildiğini, Guterres çerçevesinin adada zaman içinde sıfır asker konusunu içerdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Bizim buradaki varlığımız ve güvenliğimiz Türkiye’nin garantisine bağlıdır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar; “İzlediğimiz siyasete destek verenlere ve milli davamızda yanımızda olan Sönmezliler Ocağı’na teşekkür ederim” dedi.

Seçimlere müdahale konusunda açıklama



Öte yandan Cumhurbaşkanlığı, “Cumhurbaşkanlığı seçimini egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisini gündeme getiren Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın kazanmasını hazmedemeyen dış güçler ile içimizdeki uzantıları yalana ve iftiraya dayalı operasyonlar sürdürürken, bu operasyonlara bir yenisi daha eklendi” açıklaması yaptı.“Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahalede bulunuldu” iddialarının değerlendirildiği açıklamada, “Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon” ifadesi kullanıldı.

Tatar’dan Lapta’ya ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta Belediyesi'ni ziyaret etti. Bölge halkıyla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca bölge karakoluna da ziyarette bulunarak görev yapan polislerle bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Lapta Belediyesi’ni ziyaretinde, belediye başkanı Mustafa Aktuğ ve belediye çalışanlarıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Covid-19 salgınının, bugüne kadar iyi yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Lapta bölgesindeki belediye ve sağlık çalışanlarına, salgın süresinde ortaya koydukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu olduğuna dikkat çekerek ortaya konan yeni vizyonun onurlu bir duruş olduğunu belirtti.

Türk tarafının yapmış olduğu yoğun istişare ve temaslar sonucunda, 4 Haziran'dan itibaren iki taraf arasında sınır geçişleriyle ilgili olarak Covid-19 önlemlerinin senkronize edilerek tüm geçiş noktalarının yeniden açıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, üçüncü ülke vatandaşlarının geçişiyle ilgili olarak ortadaki muğlaklığın sona ermesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, tüm KKTC vatandaşlarının ayrım yapılmaksızın güneye geçişinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Aktuğ’dan Tatar’ın vizyonuna destek

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs konusunda izlediği vizyona desteklerini yineledi.

