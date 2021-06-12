Hükümet kararlı

Cemre Peral YANIKER

Başbakan Ersan Saner, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’yı kabul etti.

Görüşmede, gelecek dönemde yükseköğrenimin durumu, yüz yüze eğitimin başlaması ve artan üniversite ve öğrenci sayısıyla birlikte YÖDAK’ın yapısının güçlendirilmesi görüşüldü.

Saner, ülkedeki tüm üniversitelerin bağlı olduğu ve bu üniversitelerin denetim ve planlanmasını yapan tek kurum olarak YÖDAK’ın görev ve sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyledi.

Saner, “Üniversitelerimizin verdiği eğitimin özgün, kaliteli ve dünyayla rekabet içerisinde olabilmesi bizim için önem arz etmektedir. Bu görev de sizin omuzlarınızdadır” dedi.



Saner, yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışmaya başladıklarını, 16 Aralık’ta 6 bakanla toplanıp turizm ve yükseköğrenim sektöründe neler yapabilecekleri görüştüklerini, ardından da, rektörlerin önerilerini de dinleyerek, mezun olma aşamasındaki 13 bin 500 öğrenciyi pandemi sürecinde adaya getirdiklerini hatırlattı.

Türkiye’den gelen aşı 190 bin doz

Saner, KKTC’ye gelen koronavirüs aşılarıyla ilgili de bilgi vererek, iki gün önce Türkiye Cumhuriyeti üzerinden, TC Cumhurbaşkanı’nın direktifleriyle 50 bin doz daha aşı geldiğini ve Türkiye’den gelen aşı miktarının 190 bin doza ulaştığını hatırlattı. Saner, dün de AB’den 21 bin doz daha aşı geldiğini kaydetti.

Önümüzdeki günlerde AB’den 20 bin doz aşının daha gelmesinin beklendiğini ifade eden Saner, “Bundan da önemlisi, Anavatan ile sürdürdüğümüz istişareler sonucunda, çok ciddi bir miktar aşı daha gelecek. Bu aşılar sayesinde yüz yüze eğitimin başlamasının önünü açacağız” dedi.

Avcı: YÖDAK’ın da gelişmesi gerek…

YÖDAK Başkanı Avcı da konuşmasında, gelişen ve sayısı artan üniversitelerin daha verimli koordinasyon ve planlanmasının yapılabilmesi için YÖDAK’ın daha güçlü bir yapıya sahip olması gerektiğini belirterek, “YÖDAK kurulduğunda ülkede 2-3 üniversite, 10-15 bin öğrenci sayımız vardı. Bugün 85 bini aktif 100 bin öğrenci, 21’i aktif, 12 sırada bekleyen üniversite var” şeklinde konuştu.

Başbakan Saner’in ülkenin en önemli ana arterlerinden biri olan yükseköğrenime olan hassasiyetini bildiğini ifade eden Avcı, YÖDAK’ın güçlendirilmesi için gerekli desteği alacaklarına inanç belirtti.