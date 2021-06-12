Aynen devam

Sağlık Üst Kurulu dün yeni Coronavirüs kararlarını açıkladı. Kurul, Türkiye ve İngiltere’den gelecek yolcular için ‘çift aşı’ ve PCR şartını kaldırmadı.
Sokağa çıkma yasağının 00.00-05.00 saatleri arasında devamını öneren Kurul, kapalı otel turizmi için haftada azami 8 olan charter sefer sayısını 11'e çıkardı.
Ülkeye ada dışı giriş kriterlerinde de bazı değişikliklere gidildi, buna göre 'özel izne tabi' olan Gri rengin kriterleri 'Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecek' koşulu ile değiştirildi.
Güney Kıbrıs’tan aşısız turistlerin negatif testle, günü birlik turistik turlar için kuzeye geçebilecekleri belirtildi.
Sokağa çıkma yasağı
Haftanın tüm günleri için 00.00 ile 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması şeklinde değiştirilmesi önerildi.
Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06.00-23.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edebilecek.
Marketler 07.00-23.00 saatleri arasında açık olacak.
Kararlar
1. Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.
• Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.
Koyu kırmızı;
• Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.
• KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir.
Kırmızı;
• Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.
Turuncu;
• Aşılı veya hastalığı geçirmiş;
• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
• Karantinasız giriş
• Aşısız;
• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
• 10 gün karantina.
Sarı;
• Aşılı veya hastalığı geçirmiş;
• Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu
• Karantinasız giriş.
• Aşısız;
• Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu
• 7 gün karantina.
Yeşil;
• Aşılı veya hastalığı geçirmiş;
• Kısıtlama yok.
• Aşısız;
• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız giriş.
Gri;
• Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.
Genel kurallar;
• Tüm giriş kapılarında PCR / Lamp / Antijen testleri uygulanabilir. Yukarıdaki kriterlere uygun kararantinasız giriş yapacak kişilere, giriş kapılarında testler uygulanmayacaktır.
• Aşılı kişi: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar.
• Sinovac Biotech: 2 doz
• Sinopharm: 2 doz
• Comirnaty (Pfizer/Biontech): 2 doz
• Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford): 2 doz
• Covid-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 doz
• Sputnik V: 2 doz
• Moderna: 2 doz
• Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.
• 18 yaş altı çocuklar aşılı ebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.
• Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.
Sınır kapılarından geçişler
1. Ada içi sınır geçişleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
• Seviye 1 (Yeşil): Test yok, kısıtlama yok
• Seviye 2 (Turuncu): 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi
• Seviye 3 (Kırmızı): Geçişler kısıtlı. Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi. İş, eğitim, ikamet nedenli geçişler 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi.
*Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.
* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.
*Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması”nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.
12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacak
*Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.
*Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.
*Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır). Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 11 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına müteakip otelden ayrılabileceklerdir. *Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır.
*Yerel turizm yapmak isteyen oteller hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Otellerde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Yerel Turizm yapacak oteller (plaj, düğün-nişan organizasyonları vb etkinlikler dahil) charter seferler ile kapalı otel turizmi yapamazlar ve karantina oteli olarak kullanılamazlar.
Eğitim
*Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. (dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları dahil) Kreşlerde(3,4,5 yaş) ve açık olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlar belirtilen istasyonlarda 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. 6 yaş üzeri öğrenciler ise 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Yüksek Öğretim Kurumları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.
*Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her 7 günde bir PCR/antijen testlerini yineleyecektir.
*Kütüphaneler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilerek faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.
*Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.
*Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.
*Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR veya son 48 saat içinde yapılmış antijen test sonuçlarının olması,
*Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,
*Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,
*Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi,
*Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.
*T izni olan taksilerde gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak en fazla 3 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 5 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir. Kaynak: Charter sefer sayısı 11'e çıkarıldı.
*Ülkeye limanlarımızdan mal sevkiyatı amacıyla giriş yapan tır şoförleri son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testlerini ibraz edeceklerdir. Tır şoförlerinin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde giriş limanlarında yapılacak olan antijen testlerinin negatif olması koşuluyla giriş yapabileceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhütnameler imzalatılacaktır.
Ülkelerin renklere göre ayrımı
Tablo olacak
Koyu Kırmızı
Arjentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Benin
Bolivia
Brazil
British Virgin Islands
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cameroon
Cayman Islands
Central African Republic
Chile
Colombia
Congo
Congo (DRC)
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Cuba
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
French Guiana
French Polynesia
Gambia, The
Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Honduras
India
Jamaica
Kenya
Madagascar
Malawi
Mexico
Mozambique
Namibia
New Caledonia
Niger
Nigeria
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Rwanda
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
South Africa
Sri Lanka
St. Lucia
Sudan
Suriname
Tanzania
τους
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
Uganda
Uruguay
Zambia
Kırmızı (Red)
Andorra
Azerbaijan
Bahrain
Belgium
Egypt
Estonia
Georgia
Iran
Iraq
Kazakhstan
Lithuania
Malaysia
Moldova
Mongolia
Netherlands
Philippines
Qatar
Reunion
Sint Maarten
Slovenia
Sweden
Tunisia
Turuncu
Albania
Belarus
Bhutan
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Canada
Croatia
South Cyprus
Denmark
France
Germany
Greece
Guernsey
Hungary
Isle of Man
Japan
Jordan
Kosovo
Latvia
Lebanon
Monaco
North Macedonia
Portugal
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
South Korea
Spain
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Sarı
Austria
Brunei
Czech
Faroe Islands
Finland
Gibraltar
Iceland
Ireland
Italy
North Cyprus
Liechtenstein
Luxembourg
Malta
Mauritius
Norway
Poland
Slovakia
Yeşil
Australia
Greenland
Israel
New Zealand
Singapore
Gri
Afghanistan
Algeria
Angola
Anguilla
Antigua and Barbuda
Armenia
Bangladesh
Belize
Bermuda
Botswana
Cambodia
Chad
China (mainland)
Curacao
Ecuador
Eswatini
Falkland Islands
Fiji
Gabon
Grenada
Guadeloupe
Guyana
Haiti
Hong Kong SAR
Indonesia
Jersey
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Maldives
Liberia
Libya
Macao SAR
Mali
Martinique
Mauritania
Montenegro
Morocco
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Oman
Pakistan
Saint Barthelme
San Marino
Sao Tome and Principe
South Sudan
St. Kitts and Nevis
St. Vincent and the Grenadines
Syria
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Timor-Leste
Turkmenistan
Uzbekistan
Venezuela Vietnam
West Bank/Gaza Strip
Yemen
Foto altı>> Türkiye ve İngiltere’den gelen turistlerden ‘çift aşı’ ve PCR istenmeye devam edilecek
Yolcular foto sayfa sekizde olsun
Durmak yok yola devam paranoya yurdu kaplamis