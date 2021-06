Aynen devam

Sağlık Üst Kurulu dün yeni Coronavirüs kararlarını açıkladı. Kurul, Türkiye ve İngiltere’den gelecek yolcular için ‘çift aşı’ ve PCR şartını kaldırmadı.

Sokağa çıkma yasağının 00.00-05.00 saatleri arasında devamını öneren Kurul, kapalı otel turizmi için haftada azami 8 olan charter sefer sayısını 11'e çıkardı.

Ülkeye ada dışı giriş kriterlerinde de bazı değişikliklere gidildi, buna göre 'özel izne tabi' olan Gri rengin kriterleri 'Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecek' koşulu ile değiştirildi.

Güney Kıbrıs’tan aşısız turistlerin negatif testle, günü birlik turistik turlar için kuzeye geçebilecekleri belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı

Haftanın tüm günleri için 00.00 ile 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması şeklinde değiştirilmesi önerildi.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06.00-23.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edebilecek.

Marketler 07.00-23.00 saatleri arasında açık olacak.

Kararlar

1. Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

• Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.

Koyu kırmızı;

• Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

• KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Kırmızı;

• Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

Turuncu;

• Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

• Karantinasız giriş

• Aşısız;

• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

• 10 gün karantina.

Sarı;

• Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

• Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu

• Karantinasız giriş.

• Aşısız;

• Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu

• 7 gün karantina.

Yeşil;

• Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

• Kısıtlama yok.

• Aşısız;

• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız giriş.

Gri;

• Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

Genel kurallar;

• Tüm giriş kapılarında PCR / Lamp / Antijen testleri uygulanabilir. Yukarıdaki kriterlere uygun kararantinasız giriş yapacak kişilere, giriş kapılarında testler uygulanmayacaktır.

• Aşılı kişi: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar.

• Sinovac Biotech: 2 doz

• Sinopharm: 2 doz

• Comirnaty (Pfizer/Biontech): 2 doz

• Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford): 2 doz

• Covid-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 doz

• Sputnik V: 2 doz

• Moderna: 2 doz

• Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.

• 18 yaş altı çocuklar aşılı ebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

• Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Sınır kapılarından geçişler

1. Ada içi sınır geçişleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

• Seviye 1 (Yeşil): Test yok, kısıtlama yok

• Seviye 2 (Turuncu): 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi

• Seviye 3 (Kırmızı): Geçişler kısıtlı. Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi. İş, eğitim, ikamet nedenli geçişler 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi.

*Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

*Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması”nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacak

*Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.

*Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

*Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır). Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 11 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına müteakip otelden ayrılabileceklerdir. *Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır.

*Yerel turizm yapmak isteyen oteller hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Otellerde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Yerel Turizm yapacak oteller (plaj, düğün-nişan organizasyonları vb etkinlikler dahil) charter seferler ile kapalı otel turizmi yapamazlar ve karantina oteli olarak kullanılamazlar.

Eğitim

*Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. (dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları dahil) Kreşlerde(3,4,5 yaş) ve açık olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlar belirtilen istasyonlarda 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. 6 yaş üzeri öğrenciler ise 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Yüksek Öğretim Kurumları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.

*Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her 7 günde bir PCR/antijen testlerini yineleyecektir.

*Kütüphaneler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilerek faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.

*Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.

*Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

*Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR veya son 48 saat içinde yapılmış antijen test sonuçlarının olması,

*Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

*Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

*Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi,

*Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

*T izni olan taksilerde gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak en fazla 3 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 5 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir. Kaynak: Charter sefer sayısı 11'e çıkarıldı.

*Ülkeye limanlarımızdan mal sevkiyatı amacıyla giriş yapan tır şoförleri son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testlerini ibraz edeceklerdir. Tır şoförlerinin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde giriş limanlarında yapılacak olan antijen testlerinin negatif olması koşuluyla giriş yapabileceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhütnameler imzalatılacaktır.



Ülkelerin renklere göre ayrımı

Koyu Kırmızı

Arjentina

Aruba

Bahamas

Barbados

Benin

Bolivia

Brazil

British Virgin Islands

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Cameroon

Cayman Islands

Central African Republic

Chile

Colombia

Congo

Congo (DRC)

Costa Rica

Cote d'Ivoire

Cuba

Djibouti

Dominica

Dominican Republic

El Salvador

Equatorial Guinea

Eritrea

Ethiopia

French Guiana

French Polynesia

Gambia, The

Ghana

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Honduras

India

Jamaica

Kenya

Madagascar

Malawi

Mexico

Mozambique

Namibia

New Caledonia

Niger

Nigeria

Panama

Papua New Guinea

Paraguay

Peru

Rwanda

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalia

South Africa

Sri Lanka

St. Lucia

Sudan

Suriname

Tanzania

τους

Trinidad and Tobago

Turks and Caicos Islands

Uganda

Uruguay

Zambia



Zimbabwe

Kırmızı (Red)

Andorra

Azerbaijan

Bahrain

Belgium

Egypt

Estonia

Georgia

Iran

Iraq

Kazakhstan

Lithuania

Malaysia

Moldova

Mongolia

Netherlands

Philippines

Qatar

Reunion

Sint Maarten

Slovenia

Sweden

Tunisia

Turuncu

Albania

Belarus

Bhutan

Bosnia and Herzegovina

Bulgaria

Canada

Croatia

South Cyprus

Denmark

France

Germany

Greece

Guernsey

Hungary

Isle of Man

Japan

Jordan

Kosovo

Latvia

Lebanon

Monaco

North Macedonia

Portugal

Romania

Russia

Saudi Arabia

Serbia

South Korea

Spain

Switzerland

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

United States



Sarı

Austria

Brunei

Czech

Faroe Islands

Finland

Gibraltar

Iceland

Ireland

Italy

North Cyprus

Liechtenstein

Luxembourg

Malta

Mauritius

Norway

Poland

Slovakia

Yeşil

Australia

Greenland

Israel

New Zealand

Singapore



Gri

Afghanistan

Algeria

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Armenia

Bangladesh

Belize

Bermuda

Botswana

Cambodia

Chad

China (mainland)

Curacao

Ecuador

Eswatini

Falkland Islands

Fiji

Gabon

Grenada

Guadeloupe

Guyana

Haiti

Hong Kong SAR

Indonesia

Jersey

Kuwait

Kyrgyzstan

Laos

Maldives

Liberia

Libya

Macao SAR

Mali

Martinique

Mauritania

Montenegro

Morocco

Myanmar

Nepal

Nicaragua

Oman

Pakistan

Saint Barthelme

San Marino

Sao Tome and Principe

South Sudan

St. Kitts and Nevis

St. Vincent and the Grenadines

Syria

Taiwan

Tajikistan

Thailand

Timor-Leste

Turkmenistan

Uzbekistan

Venezuela Vietnam

West Bank/Gaza Strip

Yemen







