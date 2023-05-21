ABD’de kriz var

Küresel pay piyasaları, yoğun veri gündeminin olduğu haftada pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta için dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta boyunca yatırımcıların odağında merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, yoğun makroekonomik takvim ve ABD'de devam eden borç limiti krizi bulunurken, alınan karışık sinyallerle küresel piyasalarda yön arayışı devam etti.

Hafta boyunca ABD'nin borç limiti krizine ilişkin gelişmeler takip edilirken, önceki gün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy tarafından görevlendirilen borç limiti müzakerecilerinin, Beyaz Saray yetkilileriyle başladığı görüşmelerden ayrılması borç limiti müzakerelerini yeniden açmaza soktu.

Cumhuriyetçi temsilci Garret Graves, Beyaz Saray yetkililerinin "tamamen mantıksız" olduğunu öne sürerek müzakerelerin verimli olmadığı gerekçesiyle durakladığını söyledi.

Yellen uyarıda bulunmuştu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak amacıyla McCarthy'ye gönderdiği mektupta, borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde ülkenin nakit sıkıntısı çekebileceği uyarısında bulunmuştu.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına gelirken, dünyanın en borçlu ülkesi konumunda bulunan ABD, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Öte yandan, önceki gün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu ve faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin şart olmayabileceğini ifade etti.

Powell, mart başında bankacılık sektöründeki stres ortaya çıktığında bankalar için likidite araçlarını kullandıklarını anımsatarak, söz konusu likiditenin fiyat istikrarını sağlamak için bankanın para politikası araçlarının kullanımını kısıtlamadan finansal sistemin istikrarını desteklediğini anlattı.

Altının ons fiyatı, hafta içinde 1.952 dolarla son 1,5 ayın en düşük seviyesini test ederken, haftayı önceki kapanışının yüzde 1,6 altında 1.978 dolardan kapattı.

Üst üste dört hafta düşüş eğiliminde hareket eden Brent petrolün varil fiyatı, bu haftayı yükselişe geçerek önceki kapanışının yüzde 2,3 üzerinde 75,7 dolardan tamamladı.

Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın kaybettirdi, dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 6,13 kayıpla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,13 kayıpla 4.501,73 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 4.405,99 puanı, en yüksek 4.700,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 10,84 azalışla 4.301,10 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,27 kayıpla 3.903,57 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 0,59 kazançla 7.363,78 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,68 artışla 4.341,90 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,14 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji’yi yüzde 29,28 ile Kiler Holding, yüzde 22,27 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,66 azalışla 1.246 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,65 kayıpla 8.348 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,04 değer kazanarak 19,7910 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,07 yükselişle 21,3430 lira oldu.

Geçen hafta 27,3250 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 6,83 azalışla 25,4580 liraya geriledi.