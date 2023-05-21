Arkadaşı da yandı

Suna ERDEN

Pakistan’da sahtelediği passaportla ülkeye giriş yapmaya çalışan Rizwan Asraf, muhaceret görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı. Polis, Asraf’ı karşılamaya gelen arkadaşı Zahid Mehmood Butt’u da gözaltına aldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Polis memuru Nazmi Doğan, 19 Mayıs 2023 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Türkiye'den KKTC'ye gelen Pakistan vatandaşı zanlı 1 Rizwan Ashraf’ın Pakistan da sahtelemiş olduğu Zeeshan Khan adına ısdar olunan Pakistan Pasaportunu muhaceret memuruna verip Sahte Resmi evrağı tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etttiğini ve suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıyı dışarıda birisinin beklediğini belirttip zanlı Zahid Mehmood Butt'un yanına gittiğinde zanlı Butt’un da tutuklandığını belirtti. Polis memuru Nazmi Doğan, zanlı Ashraf’ın gönüllü bir ifade vererek pasaportu Pakistanda sahtelediğini ve ülkesinden Avrupa'ya gitmek için buraya geldiği beyanında bulunduğunu söyledi.

Karşılamaya gitti tutuklandı

Polis zanlı Butt’an yapılan sorguda ise Pakistandan kendisine telefon ile Zanlı Ashraf’ı karşılamasını ve Lefkoşa da bir eve götürmesi gerektiğini söylediklerini ve bu nedenle almak için geldiğini söyledi. Polis soruşturmanın yeni başladığını, zanlı Ashraf’ın vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek, ilk etapda soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi uygun buldu.