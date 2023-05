Esnaf öfkeli

Ömer KADİROĞLU

Turizmin başkenti Girne’nin tarihi antik limanında geçtiğimiz yılın Kasım ayında başlayan restorasyon çalışması hala tamamlanmadı. Bölgeye giden turistler, limanın perişan halini görünce üzüntüsünü dile getirirken, aylardan beri iş yapamayan lokanta ve mağaza işletmecileri de yetkililere ateş püskürüyor.

Çalışmaların Mayıs başında tamamlanacağı yönündeki hesapların tutmadığını belirten esnaf, “bu gidişle yılsonuna kadar Girne antik limanı açılamayacak” diyor. Bölgeye gelen turistlerin hem limanın görüntüsünden rahatsız olduğunu, hem de kaleye ulaşmakta zorlandığını belirten esnaf, “Geciken her gün zararımızın daha da artmasına yol açıyor” diyerek, yetkililerin önlem almasını istiyor.

Ne dediler?..

Bayram Küçük:

Antik liman tadilata alındı ancak, henüz bitirilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Muhtemelen bu yaz sezonunu kaçıracağız gibi görünüyor. Buraya ziyarete gelen turistler kaleye nasıl gidebileceklerini veya nerede yemek yiyebileceklerini soruyor. Onlar da buradaki esnaf ve yatçılar kadar perişan oldu. Temennimiz bir an önce bitirilip yeniden hizmete açılmasıdır. Ben limanda yat turu işi yapıyorum ancak bu limana turist inemezse müşteri bulup kazanç sağlayamayız. Yetkililerin buraya ağırlık vererek hızlıca bitirmeleri gerekiyor. Bu durum hem ülke ekonomisi hem de bölge esnafının ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Burası kapalı olmasına ve iş yapamamamıza rağmen evraklarımızı yapıp, sigortalarımızı ve devlete olan yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz hatta liman kiramızı bile ödüyoruz ancak devletten bir kuruşluk katkı görmedik. Elimizde olan birikmişimizi de tükettik ve bıçak üzerinde yürüyoruz. İnşallah yetkililer sesimizi duyar ve bir an önce limanı açarlar ki sezonu kaçırmamış oluruz. Seneye benim gemimin bakımı var ben bir şey kazanmadan gemimin bakımını nasıl yaptıracağım?

Zafer İşçioğlu:

Tarihi yat limanında yat turu işletmeciliği yapıyorum. Kasım ayında başlayan tadilat çalışmaları bir türlü tamamlanamadı. Bu durum bizim işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Sadece biz yat turu işletmeciliği yapanları değil burada bulunan kafe ve restoranların da olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Gelen turistlere karşı bu manzara kötü bir imaj bırakmaktadır. Bu bölgedeki çalışmaların bir an önce tamamlanarak yeniden kullanıma açılması için bir gayret gösterilmelidir. Mayıs sonunda çalışmaların tamamlanacağı ifade edilmişti ancak şu an için böyle bir durumun söz konusu olacağını düşünmüyorum. Maalesef buradaki çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Haziran sonuna biterse yine fazla bir şey kaybetmemiş oluruz ancak bitirilemezse turizm sezonunu kaybetmiş olacağız. Yılık üç beş ay çalışarak kazanç sağlayabiliyoruz ancak şu an çalışmadığımız için birikmişlerimizi tüketiyoruz. Ayrıca buraya turistler gelip kafe ve restoranları kullanamadığı için ülke ekonomisine de olumsuz etkileri oluyor. Temennimiz bir an önce çalışmaların tamamlanması ve işlerimize bıraktığımız yerden geri dönmektir.

Ahmet Öztekin:

Altı aylık bir süre için girilen bir çalışmaydı ancak sürede biraz uzama yaşanıyor. Herkes buradaki işletmelerini kapatıp gitti ve bu sürede devletin verdiği teşviklerin yeterli olmadığını görüyoruz. Çalışmaların başladığı günden bu yana sık sık buraya geliyorum ve gördüğüm tüm çalışma ayni yerde çalışan iş makinaları ve 3-5 kişinin sarı taşları okşamasıdır. Benim için şu ana kadar çalışma yapılmasına rağmen manzara aynıdır. Bence bu şekilde düzenlenmemeliydi çünkü gerçek anlamda zarar gördük. İşin neden yavaş ilerlediğini bilmiyoruz ancak tek isteğimiz çalışmaların bir an önce tamamlanmasıdır. Zararımızı geçtik biriktirdiğimiz parayı da kaybettik. Bundan sonrasının ne olacağını bilemiyoruz.

Mustafa Koç:

Antik limanda başlatılan çalışmaların uzayacağını tahmin ediyorduk çünkü çalışmalar başladıktan sonra gördük ki bir dükkânda 7-8 kişi çalışırken koskoca antik limanı 3-4 kişi restore etmeye çalışıyor. Bu nedenle işin uzayacağını görebiliyorduk. Birkaç gündür hızlandırılsa da çalışmalar ilk başladığında sadece haftanın 2-3 günü burada çalışmalar yapılıyordu. Mayıs sonunda bitirileceğini tahmin etmiyorum. Bence sezonun sonunda ancak bitecektir. Ülkeye turistler geliyor ancak antik liman kapalı olduğu için buraya gelemiyor. Bu durumda da hem restoran işletmecisi hem de o restorana malzeme getiren firmalar dolayısıyla da ülke ekonomisi bu surumdan olumsuz etkileniyor. Bu işin bir an önce tamamlanmasını ve limanın yeniden kullanıma açılmasını bekliyoruz.

Bülent Çetin:

Mayıs sonunda bitirileceği söylenen çalışmalar hala devam ediyor ve ay sonuna bitebileceğini düşünmüyorum. Bu durum ekonomik yönde hem esnafı hem de ülkeyi olumsuz etkiliyor. Tamam, buradaki çalışmalar bitince güzel bir iş ortaya çıkacaktır ancak turizm sezonu açılmış olmasına rağmen buraya gelen turistler şu anda sadece mendirek üzerinde dolaşıp gidiyor. Oturup vakit geçirebilecekleri restoranlar tadilat nedeniyle kapalı ve esnaf kazanamıyor. Beklentimiz bir an önce güzel bir şekilde bu işin tamamlanması ve hızlıca kullanıma açılmasıdır. Şimdiye buralarda turistler dolup taşması gerekirken limanın içler acısı durumu ortada.