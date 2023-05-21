banner564

Felaketi yaşadı

banner587

Kamyon kasası elektrik tellerine çarpınca, kamyon şoförü Ahmet Yumuşak ağır yaralandı

Felaketi yaşadı
banner598

Haspolat'ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk’ta dün saat 13.45 sıralarında meydana gelen iş kazası sonucu yangın çıktı, olayda elektrik akımına kapılan Ahmet Yumuşak hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 63 yaşındaki Ahmet Yumuşak’ın RK 979 plakalı kamyon içerisindeki yükü boşaltmak için kamyon kasasını yukarı kaldırdığı sırada, kamyon kasasının elektrik tellerine temas edip tellerin koparak kamyon üzerine düşmesi neticesinde yangın meydana geldi. 
İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu kamyon tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 
Olay sonucu, elektrik akımına kapılan araç şoförü Ahmet Yumuşak’ın ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. 
Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. 
 

banner594
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Suçlarda azalma yok
Suçlarda azalma yok
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473