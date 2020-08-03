Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD ve Avro Bölgesi büyüme verilerinin izlendiği son bir haftada, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı, borsa kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geride bırakılan haftayı 5,46 düşüşle tamamladı.

Piyasalarda son bir haftada ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının yanı sıra ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme gibi önemli veri akışı takip edilirken, yatırım araçlarından borsa geriledi, altın ve döviz değer kazandırdı.

Fed, geride bırakılan haftada gerçekleştirilen Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

Karar metninde, keskin düşüşlerin ardından ekonomik faaliyet ve istihdamda son aylarda bir miktar toparlanma görülse de yılbaşındaki seviyelerin oldukça altında olunduğu vurgulanırken, Fed Başkanı Jerome Powell da yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulanmasının ekonomik faaliyette baskı yaratmaya başladığına işaret etti.

ABD'de açıklanan ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verisi yıllık bazda yüzde 32,9'la rekor daralmaya işaret ederken, aynı dönemde Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 11,9 küçüldü.

Bu gelişmelerle küresel piyasalarda hafta boyunca dalgalı bir seyir izlenirken, risk algısı artan yatırımcı altın ve dövize yöneldi. Böylece altının onsunda rekor seviyeler görüldü.

Borsa haftayı yüzde 5,46 azalışla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 5,46 azalışla 1.126,90 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.120,96 puanı, en yüksek ise 1.203,42 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 6,6 azalışla 1.181,42 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,88 düşüşle1.560,12 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,76 kayıpla 1.019,13 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,39 gerilemeyle 1.678,94 puana indi. Bankacılık Endeksi ise yüzde 9,16 değer kaybetti ve haftayı 1.152,04 puandan kapattı.

Güneş Sigorta en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 21,36 ile Güneş Sigorta oldu. Güneş Sigorta'yı yüzde 7,53 artışla GSD Holding, yüzde 7,10 yükselişle de Ford Otosan izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,69'la Anadolu Grubu Holding, yüzde 12,3'le Trakya Cam ve yüzde 11,96'yla Anadolu Cam şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 347 milyon 451 bin lirayla ASELSAN, 5 milyar 566 milyon 156 bin lirayla Güneş Sigorta ve 4 milyar 300 milyon 542 bin lirayla Garanti Bankası yer aldı.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 4,82 artışla 439,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,82 yükselişle 2 bin 915 liraya çıktı.

Serbest piyasada dolar ve avro haftayı yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,93 artışla 6,9810 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,09 yükselişle 8,2030 lira oldu.

Geçen hafta 8,8270 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, son bir haftada yüzde 5,25'lik artışla 9,2900 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,51 değer kazanarak 7,8140'tan kapandı.

Yatırım fonları

Bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,01 ile kıymetli madenler, en çok gerileyen yüzde 3,14 ile hisse senedi olarak kayıtlara geçti.

En fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,84'lük düşüşle Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,88'lik gerilemeyle haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.