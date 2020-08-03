Bayram dayağı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün bir kadın markette fazla oyalandığı, bir başka kadın ise geç yemek yaptığı gerekçesiyle eşleri tarafından darp edildi.

İlk olayda Erol Yikit, markette fazla zaman harcadığı için eşinin başına yumruk atıp darp etti, "Eğer mahkemeye gidersen seni döverim” diye tehditler savurdu.

İkinci olayda ise Türkmenistanlı Azat Durbayev, geç yemek yaptığı gerekçesiyle eşini süpürge sapı ile darp edip, yüzüne yumruk atarak burnunu kırdı.

Her iki olayın ardından tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Dövdü, yine yaparım diye tehdit etti

Duruşmada Erol Yikit ve Azat Durbayev hakkındaki iddialar aktarıldı.

Polis, önceki gün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da eşiyle araçta seyir halinde olan Erol Yikit’in darp suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının markette fazla oyalandığı gerekçesiyle eşinin başına iki kez yumruk vurmak sureti ile darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün saat 23.00 sıralarında ise evlerinde oldukları bir esnada bu kez kendisine yemek yapmadığı gerekçesiyle eşi F.K. ile tartıştığını, "Eğer mahkemeye gidersen seni döverim” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu aktardı. Şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının serbest kalması durumunda tanıklara etki etme olasılığı bulunduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Süpürge sapı kırılana kadar darp etti

Polis, Azat Durbayev’in de önceki gün saat 19.00 sıralarında Lefkoşa'daki evinde yemeği geç yaptığı gerekçesiyle eşi L.K.’nin vücudunun muhtelif yerlerine süpürge değneği ile vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra eşinin yüzüne yumruk vurup burnunu kırdığını aktardı.

Zanlının şikayet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, L.K.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek kontrolden geçirildiğin ve doktor raporunun temin edildiğini belirtti. Polis, darpta kullanılan kırık süpürge değneğinin evde bulunup emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının 17 Haziran 2020 tarihinde çalışma izni süresinin bittiğini de belirtti. Polis, zanlının çalışma izninin uzatılıp uzatılmadığı yönünde araştırma yapılacağını söyleyerek, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme aktarılan olguları değerlendirerek, zanlılar Erol Yikit ile Azat Durbayev’in 3’er gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.