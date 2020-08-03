Kuzeyde 5, güneyde 26 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 5, Güney Kıbrıs’ta ise 26 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Kuzeyde toplam vaka sayısı 151, güneyde ise bin 150’ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 531olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, pozitif vakaların daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını, bu süre zarfında karantina da gözetim altında tutulduklarını belirtti.

Pilli, toplam vaka sayısının 151’e çıktığını, 120 kişinin taburcu edildiğini, tedavisi devam eden vaka sayısının ise 27 olduğunu belirtti.

Pilli, toplam test sayısının da 72 bin 985’e ulaştığını açıkladı.

Güneyde toplam sayı bin 150’ye çıktı

Güney Kıbrıs’ta da son 24 saatte 26 yeni vaka tespit edildi.

Rum kaynaklarına göre, 11 yeni vakadan 6’sı yurtdışından gelenler, 2’si kendi isteğiyle test yaptıranlar, 1'i pozitif vakayla temaslılar arasından belirlendi.

Vakaların 1'i doğuma girmeden önce yapılan testlerle, 1'i ise şahsi doktorunun yönlendirmesiyle test yaptırması sonucunda tespit edildi.

Bakanlığın önceki gece yaptığı testlerle belirlediği ancak dün sabah duyurduğu 15 vakanın 10'u Limasol bölgesinde rastgele yaptırdığı 3 bin test sonucunda belirlendi. 5 vakanın ise özel olarak yapılan testlerle ortaya çıktığı kaydedildi.