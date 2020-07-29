Döviz uçuyor

Hafta başına 7,97 seviyesinde başlayan Euro/TL kuru, ilk önce 8'i aştı. Kademeli yükselişini sürdüren kur, dün akşam saatlerinde çıkışını hızlandırdı ve 8,20 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ardından 8.10 TL seviyelerine düştü fakat bu yükseliş, piyasayı tedirgin etmeye yetti…

Her iki para birimine paralel olarak, ülkemizde kira bedelleri ya da araç alım-satımında kullanılan İngiliz Sterlini, dünden bu yana 9 TL bandını aşmış durumda…

İngiliz Sterlini kuru şu an 9,0144 liradan,Euro 8,1839 liradan, Amerikan Doları kuru ise 6,9435 liradan işlem görüyor.