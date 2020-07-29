Koronalı Bulgar kayıp

Rum yetkili makamları, Bulgaristan’dan Güney Kıbrıs’a gelen ve havaalanında yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişi için alarmda.

Rum haber kaynaklarına göre, Bulgar olduğu kaydedilen kişi, Güney’e 27 Temmuz’da geldi; havaalanında yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı ve protokol gereği testi negatif çıkana kadar karantinaya alınması gerekiyordu.

Ancak, söz konusu kişi, ülkeye girişte Rum yetkililere verdiği adreste bulunamadı. Rum yetkililer söz konusu kişiyi bulmaya çalışıyor.

Bu arada, Rum yetkililerin elinden kaçırdığı tek pozitif vakanın Bulgar olmadığı, aynı durumda bir de Hindistanlı olduğu bilgisi de paylaşıldı.