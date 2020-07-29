4 yeni vakamız var

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KKTC'de son 24 saatte bin 443 test sonucunda 4 yeni corona virüs vakasına rastlandığı açıklandı

4 yeni vakamız var
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 443 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

Bakan Pilli, 3 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise karantina da gözetim altında olan bir hastanın temaslısı olduğunu,  Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

29 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1443      

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 67.719   

Toplam Vaka Sayısı- 142  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 111

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 27         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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