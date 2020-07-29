“Oyunlarınız bittiyse ciddiyetin farkına varın”

banner453

CTP Başkanı Erhürman, “Sterlin 9’a vurdu” diyerek hükümet üyelerini “Hükumet bozma/kurma oyunları bittiyse ve becerebilirseniz işin ciddiyetinin biraz olsun farkına varmaya çalışın artık” diyerek eleştirdi

“Oyunlarınız bittiyse ciddiyetin farkına varın”
banner432

 Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman  kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümete sert eleştirilerde bulundu: İşte Erhürman’ın o paylaşımı
“Sterlin 9'u gördü. Özel sektörde İşsiz kalanların ve maaşları düşenlerin sayısı artıyor. İş yerini kapatan esnaflara her gün yenileri ekleniyor. Açık kalanların cirolarındaki düşüşler devam ediyor. Turist yok. Yüksek öğretimde belirsizlik hat safhada.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi, imar planı konusunda yaratılan kaos ve pandemi sürecinin yönetimindeki basiretsizlik öngörülebilirliği tamamen ortadan kaldırıyor. Hükumet bozma/kurma oyunları bittiyse ve becerebilirseniz işin ciddiyetinin biraz olsun farkına varmaya çalışın artık. Seçim gailenizi bir yana bırakmanıza ve bir an önce en geniş katılımla bu halkın tamamının gailesini çeken bir kriz masasının oluşturulmasına ihtiyaç var.”

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kendi namına çalışanlara 2 bin TL
Kendi namına çalışanlara 2 bin TL
  1. EKONOMİ

banner456

banner459

banner455

banner460