“Oyunlarınız bittiyse ciddiyetin farkına varın”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümete sert eleştirilerde bulundu: İşte Erhürman’ın o paylaşımı

“Sterlin 9'u gördü. Özel sektörde İşsiz kalanların ve maaşları düşenlerin sayısı artıyor. İş yerini kapatan esnaflara her gün yenileri ekleniyor. Açık kalanların cirolarındaki düşüşler devam ediyor. Turist yok. Yüksek öğretimde belirsizlik hat safhada.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, imar planı konusunda yaratılan kaos ve pandemi sürecinin yönetimindeki basiretsizlik öngörülebilirliği tamamen ortadan kaldırıyor. Hükumet bozma/kurma oyunları bittiyse ve becerebilirseniz işin ciddiyetinin biraz olsun farkına varmaya çalışın artık. Seçim gailenizi bir yana bırakmanıza ve bir an önce en geniş katılımla bu halkın tamamının gailesini çeken bir kriz masasının oluşturulmasına ihtiyaç var.”