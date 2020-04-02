Netchem Kıbrıs Kimya LTD'den örnek davranış

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını nedeniyle ülkenin duyarlı iş insanları toplum yararına olan çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Netchem Kıbrıs Kimya LTD Direktörleri Ahmet Tokatlıoğlu ve Oytun Sonel, sosyal sorumluluk projesi olarak çalışır durumdaki basın kuruluşlarının ofis ve stüdyolarında dezenfektan çalışması başlattı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında dün de Diyalog’a gelen şirket çalışanları ilaçlama yaptı.

Şirket yetkilileri tüm aktif basın kuruluşlarında gerçekleştirilecek dezenfektan çalışmalarının salgın riski devam ettiği sürece düzenli olarak yapılacağını söyledi.