30 bin ziyaretçi

Güney Kıbrıs’ın turizm merkezlerinden Ayia Napa’da düzenlenen 21’inci Orta Çağ Festivali kapsamında gerçekleştirilen Büyük Orta Çağ Geçidi, 30 binden fazla izleyici ve ziyaretçiyi bir araya getirdi. Yurt dışından ve bölgeden sanatçıların katıldığı geçit töreninde 39 performans grubu yer alırken, etkinliklerin devamında Yunan sanatçı Giota Nenga konser verdi.

Ayia Napa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre; 17 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kent merkezi kutlama alanına dönüştü. Festivalin en önemli etkinlikleri arasında yer alan Büyük Orta Çağ Geçidi, Makarios G. Caddesi’ndeki Limanaki döner kavşağından başlayarak tarihi Ayia Napa Orta Çağ Manastırı’nda sona erdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı geçit töreninde uluslararası sanatçılar, müzisyenler, dansçılar, bayrak taşıyıcıları, tahta bacaklı göstericiler, öğrenciler ile kültürel ve folklorik gruplar yer aldı. İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda, Belçika, Rusya ve Romanya’dan gelen sanat grupları da gerçekleştirdikleri gösterilerle festivale renk kattı.

Büyük Orta Çağ Geçidi’nin ardından Yunan sanatçı Giota Nenga konser verdi.

Ayia Napa Belediyesi, etkinliğe katılımın 30 bini aşmasının festivalin uluslararası kültürel etkinlikler arasındaki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026, 09:57