Cevap bekliyor

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Politis gazetesi; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı söyleşinin ilk bölümünü dün yayınladı. Erhürman , yaptığı açıklamada “’Dönüşümlü Başkanlığı İlke Olarak Kabul Ediliyor mu? Nikos Hristodulidis’ten Bir Cevap Bekliyorum” dedi.

Andreas Parashos imzalı söyleşide; Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten 19 madde içeren bir belge almadığını açıkladı. Maraş ile ilgili öneriyi Ankara’nın müdahalesi üzerine reddettiği iddiasını kesin bir dille yalanladı ve Rum tarafının metodolojisinin 4 maddesinden hiçbirini kabul etmediğini söyledi.

İstenilen çözüm şekli sorulduğunda “İçerik etiketlerden daha önemli” diyen Erhürman’ın, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önerdiği Güven Yaratıcı Önlemler öncelikli olmak üzere, yoğun iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu söylediği de kaydedildi.

Rum yönetiminin, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun özü, metodoloji ve GYÖ’ler üzerinde odaklanan 19 maddelik fikirler belgesi sunduğunu açıkladığı hatırlatan gazete, Erhürman’a Hristodulidis’ten 19 maddelik bir belge alıp almadığını sordu.

Sözlerine, görüşmeleri sırasında muhatabı tarafından söylenen ya da önerilen bir şeyi medyaya aktarmasının diplomatik nezakete uygun olmayacağını hatırlatarak başlayan Erhürman’ın, “Ancak bu, muhatabımdan ne doğrudan ne de dolaylı olarak öyle bir yazılı belge almadığımı söylememe engel değil.” dediğini yazan gazete, cevabı şu şekilde aktardı:

“Önceki görüşmelerimizde de olduğu gibi son görüşmemizde çeşitli meselelere atıf yaptı. Bunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduk ve ben de bazı konular ortaya koydum. Bu meselelerin neler olduğu yayınlarsa, ben de kendi ilkemi çiğnemeden yorum yapabilirim. Ancak katıldığımız çabayı gözden kaçırmamamız gerekir... Burada mesele her bir tarafın ne kadar öneri sunduğu değil. Daha çok öneri sunanın kazanacağı. Bir yarışta değiliz. Buna rağmen seçilmemden sonra geçen son 11 ay içerisinde 10 maddelik GYÖ önerilerimden başlayarak çeşitli, karşılıklı çıkar önerileri sundum. Gerçek şu ki Genel Sekreter’in görev süresinin dolmasına çok az bir süre var. Ada’yı ziyareti sırasında, çeşitli GYÖ’ler üzerinde çalışmamızı önerdi. Bunların neredeyse tamamını kabul ettim ve geçiş noktalarını daha ileri görüşmeye hazır olduğumu söyledim. Genel Sekreter spesifik önerileri, başarı olasılığının daha yüksek olduğu düşüncesiyle seçmiş görünüyor. Dolayısıyla bize ev ödevi olarak bıraktıkları üzerinde anlaşmaya varma konusuna odaklanmamız ve ilerlemeye çalışmamız gerekir. Durumu daha da karmaşıklaştırmamıza sebep var mı? Önümüzdeki çalışma ve kullanabileceğimiz zaman ortadayken çözülmesi gereken meseleleri katlayarak ilerlememiz verimli değil. Olabildiğince çok ilerleyebilmek için hiçbir kısıtlama olmadan Genel Sekreter’in önerdiği GYÖ’ler üzerine odaklanalım istiyorum. Niko ile bu istikamette yoğun iş birliğine devam etmek istiyorum. Ancak bu arada, her şeyden önce, güveni baltalayan eylemlerin durmasını bekliyoruz.”