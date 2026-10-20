Topukları kesildi

SİGMA TV’nin haberine göre Limasol’da 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk, Rumlardan oluşan bir grubun saldırısına uğradı. Cuma günü gerçekleştiği belirtilen olayda ağır şekilde darp edilen ve bıçakla yaralandığı öne sürülen genç, ameliyatın ardından taburcu edildi.

Habere göre, olayla ilgili şikayet Pazartesi sabahı Limasol’daki polis birimine yapıldı. İlk bilgilere göre, dört kişinin karıştığı değerlendirilen saldırının, son haftalarda yaşanan av köpeği hırsızlıkları nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Haberde, Rumlardan oluşan bir grubun, 22 yaşındaki gencin yaşadığı Kıbrıslı Türk mahallesine giderek kendisini darp ettiği belirtildi. Söz konusu grubun, gencin ve çevresindekilerin av köpeklerinin çalınması olayları hakkında bilgi sahibi olduğunu düşündüğü iddia edildi.

SİGMA’nın aktardığı bilgilere göre genç, ağır şekilde darp edildikten sonra terk edildi; ayrıca topuklarının bıçakla kesildiği öne sürüldü. Cuma günü hastaneye kaldırılan gencin uzun süren bir ameliyata alındığı ve Pazar gününden itibaren evinde olduğu bildirildi.

Öte yandan Cyprus Mail’in haberinde, polisin olayla ilgili telefon aracılığıyla ihbar aldığını doğruladığı, ancak mağdurun resmi şikayette bulunmasının beklendiği aktarılmıştı.

Phileleftheros gazetesi de gencin ağır şekilde darp edildiğini ve bıçaklandığını yazdı.

Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırıya karıştığı öne sürülen kişilerin kimlikleri ve gözaltı işlemi yapılıp yapılmadığı konusunda henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı. Saldırının Cuma günü gerçekleşmesine rağmen resmi şikayetin Pazartesi sabahı yapılmasının nedeni de henüz bilinmiyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026, 10:02