52 yıl sonra gelen itiraf

Kıbrıslı Türkler, 1974 Barış Harekatı’na yol açan gelişmeleri dünya kamuoyuna anlatamazken, Kıbrıslı Rumlar ‘iç hesaplaşma’ çerçevesinde tarihi gerçekleri itiraf ediyor. Rum Gümrük Dairesi’nin resmi internet sayfasında yer alan dünkü paylaşımda, Cunta darbesiyle Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırılan Başpiskopos Makarios’un 19 Temmuz 1974 tarihinde Güvenlik Konseyi’nde yapmış olduğu konuşmaya dikkat çekildi. Makarios’un, garantör ülke olarak Türkiye’yi askeri müdahaleye çağırdığı belirtilen açıklamada bunun ‘unutulmaz bir hainlik’ olduğuna dikkat çekildi. Rum haber kaynakları, Makarios’un fotoğrafıyla birlikte paylaşılan yazının tepkilere yol açtığını belirterek, ilgili makamların müdahalede bulunduğunu duyurdu. Daha sonra özür dilemek zorunda kalan gümrük personelinin, paylaşımı geri çektiği kaydedildi.

Nihai ihanet

Rum Gümrük Dairesi'nin resmi Facebook sayfasında Başpiskopos Makarios'un 19 Temmuz 1974'te, Türk birliklerinin Kıbrıs'a çıkmasından saatler önce Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmaya atıfta bulunan bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Makarios'un BM Güvenlik Konseyi'nde konuşma yaptığı sırada çekilmiş bir fotoğraf kullanılırken, fotoğrafın üzerinde İngilizce "The Ultimate Betrayal" (Nihai İhanet) ifadesi yer aldı. Makarios'u eleştiren çevreler, söz konusu konuşmanın Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesine siyasi veya hukuki gerekçe oluşturduğunu ifade ederden, Makarios'un BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı başvurunun, Türkiye'nin daha sonra gerçekleştirdiği askeri müdahaleye siyasi ya da hukuki zemin hazırladığı görüşünü dile getirdi.

Aynı çevreler, Makarios'un konuşmasının sonrasında yaşanan gelişmelere katkıda bulunduğunu ve hatta "Türkleri Kıbrıs'a davet ettiği" yönündeki iddiaları da gündeme getirdi.

Geri adım attılar

Makarios'u "hain" olarak nitelendiren paylaşımın internette yayılmasının ardından Rum Gümrük Dairesi yazılı bir açıklama yayımlayarak özür diledi. Açıklamada, Başpiskopos Makarios'un yer aldığı fotoğrafın resmi Facebook sayfasında yeniden yayımlanmasının "talihsiz bir hata" olduğu belirtilirken, olayın "belirli bir siyasi parti tarafından paylaşılan bir haberin yanlışlıkla yeniden paylaşılması" sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Gümrük Dairesi, paylaşımın sayfa yöneticisinin Larnaka Havalimanı'nda yakın zamanda ele geçirilen tütün ürünlerine ilişkin bilgileri sisteme yüklediği sırada yanlışlıkla yeniden paylaşıldığını değerlendirdiklerini açıkladı.

Açıklamada, hatanın paylaşım resmi sayfada yayımlandıktan sonra fark edildiği belirtilerek, "Paylaşımın tekrarlandığı fark edilir edilmez sayfa yöneticileri gönderiyi silmek için gerekli tüm girişimlerde bulunmuş ve paylaşım derhal kaldırılmıştır." denildi.

Kurum, yayımladığı açıklamada, "Tüm personelimiz adına, bu talihsiz yeniden paylaşımın yol açtığı rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Rum Gümrük Dairesi, paylaşımın hangi siyasi partiye ait olduğunu açıklamazken, olayla ilgili herhangi bir iç soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı konusunda da bilgi vermedi.



Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026, 09:39