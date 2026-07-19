Endişe verici

Güney Kıbrıs’ta çocukluk çağı kanserlerinde artış yaşandığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Çocuk Kanserleriyle İlgili Endişe” başlığıyla maşetten yayımladığı haberinde, 2022 yılında Güney Kıbrıs’ta 100 bin çocuk başına 15 çocukluk çağı kanseri vakasının kayda geçirildiğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta çocukluk çağı kanserlerine bağlı ölüm oranının 100 bin çocukta 2,3 olduğu ve bu oranın Avrupa ortalamasının üzerinde bulunduğu belirtildi.

2022 yılı verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 14 yaşına kadar olan 22 çocuğa kanser teşhisi konulduğu kaydedilen haberde, çocukluk çağı kanserlerinin görülme sıklığının 100 bin çocukta 15 vaka olduğu, Avrupa Birliği ortalamasının ise 13,7 olduğu ifade edildi.

Güney Kıbrıs’taki oranın AB ortalamasının yaklaşık yüzde 10 üzerinde olduğuna dikkat çekilen haberde, çocukluk çağı kanserleri arasında en yaygın türün yüzde 36 oranıyla lösemi olduğu ve 100 bin çocuk başına 5,4 vaka görüldüğü aktarıldı.

Lösemiyi, beyin ve merkezi sinir sistemi tümörlerinin (100 bin çocukta 4,1 vaka ve yüzde 27 oran) ile lenfomaların (100 bin çocukta 2,8 vaka ve yüzde 19 oran) izlediği belirtildi.

Haberde ayrıca, özellikle 15-19 yaş grubundaki kız çocukları ve ergenlerde tiroit kanserinde artış eğilimi görüldüğü, 1998-2017 döneminde toplam 81 vakanın tespit edildiği ifade edildi.

