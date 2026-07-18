‘Soruşturma sürüyor’

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 1996 yılında Derinya ara bölgede hayatını kaybeden Tasos İsak ve Solomos Solomu'ya ilişkin dosyada yeni gelişmeler yaşandığını açıkladı. Hristodulidis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, sorumluların hesap vermesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 1996 yılında Derinya ara bölgede yaşamını yitiren Tasos İsak ve Solomos Solomu dosyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda motosikletli anma grubunu kabul eden Hristodulidis, Ağustos 1996'da yaşananları "cinayet" olarak nitelendirerek, dosyanın kapanmadığını ve sorumluların hesap vermesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Dosyayla ilgili kamuoyuyla paylaşamayacağı yeni gelişmeler bulunduğunu belirten Hristodulidis, söz konusu bilgileri yalnızca ailelerle ve kamuoyunun ilgisi dışında paylaşabileceğini söyledi.

Hristodulidis, "Bu konuda gelişmeler var ancak şu aşamada bunları kamuoyu önünde dile getirmek doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

2008 yılından bu yana Tasos İsak ve Solomos Solomu'nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen motosiklet turunu da değerlendiren Hristodulidis, bu anıların yaşatılmasının toplum ve devlet açısından bir sorumluluk olduğunu savundu.

İsak ve Solomu'nun özgürce hareket edilebilen bir ülke için mücadele ettiğini ileri süren Hristodulidis, onların ideallerinin bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti.

Hristodulidis ayrıca, 8 Ağustos'ta Derinya'da düzenlenecek anma etkinliğine motosikletlilerle birlikte katılacağını açıkladı.

