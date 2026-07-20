Proje için ilk adım

Lübnan ile Güney Kıbrıs arasında elektrik şebekelerinin deniz altından döşenecek bir kabloyla birbirine bağlanmasını öngören proje yeniden gündeme geldi. Lübnan Enerji Bakanı Joseph Al Saddi, projenin fizibilitesinin belirlenmesi amacıyla Dünya Bankası'na ortak finansman başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Lübnan Enerji Bakanı Joseph Al Saddi, Alithia gazetesine verdiği röportajda, Lübnan ile Güney Kıbrıs'ın elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak deniz altı elektrik kablosu projesinin iki ülkenin gündeminde olduğunu söyledi.

Al Saddi, projenin teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Rum ve Lübnan hükümetlerinin Dünya Bankası'na ortak finansman başvurusu yaptığını belirtti.

Hazırlanacak fizibilite raporunun ardından projenin sürdürülebilir olup olmadığına karar verileceğini ifade eden Al Saddi, raporun olumlu çıkması halinde iki ülkenin sonraki aşamalara geçeceğini kaydetti.

Alithia gazetesi, Rum Enerji Bakanı ile Lübnan Enerji Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamada da Dünya Bankası'na ortak finansman başvurusu yapıldığını duyurduklarını hatırlattı.

Habere göre Al Saddi, söyleşisinde projenin hayata geçirilmesi halinde Lübnan'ın enerji arz güvenliğinin güçleneceğini ve elektrik sektöründe önemli kazanımlar elde edeceğini de dile getirdi. Projenin aynı zamanda iki ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliğini geliştirmesinin beklendiği belirtildi.

