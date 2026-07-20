Hazırlıklar tamamlandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, hedeflerinin Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması olduğunu söyledi. 1974 olaylarında kaybolan Rumların anısına Kornos'ta düzenlenen etkinliğe katılan Hristodulidis, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Guterres'in Kıbrıs ziyaretini olumlu değerlendirdiklerini ifade eden Hristodulidis, ziyaretin uluslararası toplumun Kıbrıs sorununa yönelik ilgisinin arttığını gösterdiğini savundu.

Bu gelişmenin uzun süredir yürüttükleri diplomatik girişimlerin sonucu olduğunu öne süren Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin attığı adımların da bu artan ilginin göstergesi olduğunu belirtti. Nihai hedeflerinin müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşturulması olduğunu söyleyen Hristodulidis, bu kapsamda Ulusal Konsey'i de toplantıya çağırdığını ifade etti. "Guterres'i ağırlamaya tamamen hazırız." diyen Hristodulidis, Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlamasını arzuladıklarını kaydetti.

Taslak öneri göndermedi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kendilerine herhangi bir taslak öneri gönderip göndermediği sorusuna ise Hristodulidis, böyle bir taslak iletilmediğini söyledi. Hristodulidis, Guterres ile heyetler arası görüşmenin yanı sıra özel bir görüşme de gerçekleştireceğini ifade etti. Sürecin tüm Kıbrıs'ı ve halkını ilgilendirdiğini dile getiren Hristodulidis, görüşmelerde ele alınacak konular hakkında uluslararası kamuoyunun da bilgilendirileceğini söyledi.

Guterres'in Kıbrıs ziyaretinin Türkiye'ye mesaj niteliği taşıyıp taşımadığı yönündeki soruya da cevap veren Hristodulidis, ziyaret öncesinde BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in Brüksel'de Türkiye ile temaslarda bulunacağını, ardından Kıbrıs'a geleceğini söyledi. Bu temasların, Guterres'in ziyaretinin somut sonuçlar vermesi amacıyla yürütülen hazırlıkların bir parçası olduğunu belirten Hristodulidis, kendi girişimleri sonucunda bu aşamaya gelindiğini savundu.

Üçlü görüşme gerçekleştirilecek

Öte yandan Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve kendisinin katılımıyla üçlü bir görüşme gerçekleştirileceğini de açıkladı. Söz konusu toplantının Guterres'in ziyaret programının en önemli bölümlerinden biri olacağını belirten Hristodulidis, görüşmenin Kıbrıs sorununa ilişkin temaslar açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

