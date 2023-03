55 bini aştı

Güney Kıbrıs’ta siyasi sığınmacı talepleri 2016 yılından itibaren yüzde 490 artış gösterdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde yaptığı konuşmada, 2016 yılından bugüne kadar Güney Kıbrıs’a yapılan siyasi sığınma taleplerinde yüzde 490 artış gerçekleştiğini söylediğini aktardı.

Habere göre Yoannu açıklamasında, Güney Kıbrıs’a sığınma talebinde bulunan ve her çeşit korumaya sahip olanların sayısının 55 bin olduğunu belirterek, bu rakamın, ülke nüfusunun yüzde 6’sından fazla olduğunu vurguladı.

Sadece 2022 yılında 21 bin 565 yeni başvuru yapıldığını ifade eden Yoannu, her yıl bu rakamın yarısının ülkelerine geri gönderildikleri göz önüne alınıp bu başvuru sayılarının da bu şekilde devam edeceği varsayılırsa, bu durumun Güney Kıbrıs’ta her yıl 10 bin sığınmacının kalması anlamına geleceğini belirtti.

Bu durumun başlıca çözümlerinden birinin, siyasi sığınma başvurularının incelenmesinin hızlandırılması olduğunu ve bunun için yeni personel alımına gideceklerini vurgulayan Yoannu, personel alımlarının ardından ayda bin 200 dilekçe yerine bin 900 dilekçeyi sonuca ulaştırabilecek kapasiteye ulaşacaklarını söyledi.