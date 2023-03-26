100 bin imzayı geçti

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak isteyen ve imza toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin oyu geçti. Böylelikle İnce, aday olmaya hak kazandı. Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak isteyen isimler arasında yer alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı geçen ilk isim oldu.

Böylece İnce, cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.

İnce, adaylığının netleşmesinin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Teşekkürler Türkiye, teşekkürler memleketin güzel insanları, teşekkürler evlatlarım. 100 bin imza tamam. Rehavet yok, Pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye devam."

