Yaralanan olmadı

Gönyeli Belediye Bulvarı’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, dört araçta maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; 8 Temmuz 2025 tarihinde saat 16.40 sıralarında, SE 802 plakalı araçla batı istikametine seyreden Elvis Soala Ngiangia, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halindeki SZ 698 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle SZ 698 plakalı araç öne savrularak, önünde park halinde bulunan NK 809 plakalı araca; bu araç da yine önündeki YT 878 plakalı araca çarptı. Kazada toplam dört araç hasar görürken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

