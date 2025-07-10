Avrupa Parlamentosu Rum Milletvekili Fidias Panayiotou, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı röportajın ardından hem kendisinin tehdit edildiğini hem de sevgilisi Styliana'nın saldırıya uğradığını açıkladı. Yaşananları değerlendiren genç siyasetçi, röportaj sonrası şiddetli tepkiler aldıklarını ve hedef haline geldiklerini söyledi.

''Hiç korkmuyorum'' diyen Fidias, ''Styliana kendini koruyabilir, çok güçlüdür, ancak bunlar komik değil'' dedi.

Röportajın ardından tepkilerin çığ gibi büyüdüğünü anlatan milletvekili, bir kamuya açık alanda yaşlı bir adamın yanına gelip sözlü tehditte bulunduğunu, sevgilisinin ise fiziksel saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Panayiotou, olayların ardından herhangi bir güvenlik önlemi alınmamasını eleştirerek, özellikle Styliana’nın yaşadığı saldırının basit bir olay olarak geçiştirilemeyeceğini dile getirdi. “Styliana güçlü biri ama bu olaylar ciddiye alınmalı. Bu sadece bize değil, barış içinde yaşamak isteyen herkese bir gözdağıdır,” dedi.

Kıbrıs’ta barışçıl söylemlere karşı gösterilen sert tepkilerin kaygı verici olduğunu vurgulayan Panayiotou, yaşananların sadece bireysel değil, aynı zamanda ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olduğunu belirtti. “Demokrasinin temeli diyalogdur. Eğer insanlar barış adına konuştuğu için saldırıya uğruyorsa, bu çok ciddi bir sorundur,” dedi.

Panayiotou’nun Cumhurbaşkanı Tatar ile gerçekleştirdiği röportaj, Ada’da büyük yankı uyandırmıştı. Kimileri bu girişimi barış adına cesur bir adım olarak değerlendirirken, kimileri sert bir şekilde eleştirmişti. Son gelişmeler, Kıbrıs’ta hâlâ konuşmanın bile riskli olabildiğini gözler önüne serdi.



Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025, 09:53