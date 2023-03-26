Desteğe hazırız

Esengül AYKAÇ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kara sınır kapılarının ülke ekonomisi için son derece önemli olduğunu belirterek, gerekli iyileştirmelerin yapılması gerektiğini söyledi. Ekonomik örgütler olarak hazır olduklarını ifade eden Deniz, hükümetten atılacak adımları ve fizibilite çalışmalarını beklediklerini kaydetti.

Deniz, Kara giriş kapılarındaki yoğunluğa değinen Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak Metehan Kara Kapısının iyileştirilmesi konusunda kararlı olduklarını ve ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Diyalog’a konuşan Deniz, kara kapıları hakkındaki projelendirmelerle ilgili şunları ifade etti:

“Bir protokol yapıldı. Ancak Protokol ön anlaşma olduğu için hayata geçirilmesi noktasında imkansızlıklar gördük. Bütün sınır kapılarının iyileştirilmesi için bir şirket kurulması gerekiyor. Bu şirketin de belli gelirlere sahip olması ve yatırımları sürekli yapabilmesi şarttır. Protokole baktığımızda kurulacak olan şirketin herhangi bir geliri olmayacak. Geliri olmayan bir şirkette süreklilik arz edemez ve herhangi bir yatırım da yapamaz. Dolayısıyla o protokolde hayat bulmayacağını sahaya indiğimiz zaman idrak ettik.”

Deniz, “Özellikle Metehan Sınır Kapısı’nda insanların beklemeyeceği bir hale getirmek istiyoruz. Sadece biz değil, tüm iş insanları ve çevreleri bunu istiyor. Odalar, birlikler ve ticaret dünyası olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.



Prim desteği sağlanmalı

Öte yandan Deniz, özel sektör çalışanlarına ve işletmelere verilen prim desteği konusuna da değindi.

Devletin özel sektör çalışanlarına ve işletmelerine verdiği desteğin 31 Aralık itibari ile sona erdiğini söyleyen Deniz, “Ülkede kayıt dışılığa, işsizliğe karşıyız. Geçmiş dönemde de prim destekleri verilmemişti. Primler verilmediği için 121 bin kayıtlı sigortalı sayısı 80 bine düşmüştü. Destek almayan işverenler çalışanların sigortalarını yatırmıyor ya da işten çıkartıyor. Devlette işten çıkan kişilere 6 ay işsizlik parası verecek. Bu durumun geniş düşünülmesi gerekiyor. Bunu işverenin cebine verilen bir para olarak düşünülmemesi lazım” dedi.

Deniz, “Pirim desteği alan işletmeler bir kişi dahi işten çıkarmaz. Çünkü işçi çıkarak işverenlerin pirim desteği sona erer” şeklinde konuştu.