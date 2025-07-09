Propaganda onların sanatı

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kenya temaslarının ardından Tanzanya’ya geçtiği bildirildi. Rum basını bu ziyaretin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile ilişkileri iyi olduğu için Tanzanya yetkililerine Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgiler aktarılacağını belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un temasları çerçevesinde Kenya Dışişleri Bakanı Dr.Musalia Mudavadi ile görüştüğünü ve iki bakanın ticari ve ekonomik faaliyetler de dahil ikili ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde bulunarak, denizcilik, turizm ve finans alanındaki iş birliği perspektiflerini ele aldıklarını yazdı.

Gazete, Kombos’un Mudavadi’ye Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının başında 6 ay süreyle devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na ilişkin ön hazırlıkları anlattığını ve öncelikleri arasında Afrika ülkeleriyle AB’yi yakınlaştırmanın bulunduğunu söylediğini kaydetti.

Habere göre Kombos, Mudavadi’ye ülkesinin Kıbrıs sorunundaki ilkeli duruşundan ötürü teşekkürlerini sunarken, Güney Kıbrıs ile Kenya arasındaki tarihi bağlara işaret etti ve bu ilişkilerin, halkların menfaatine olacak şekilde geliştirilmesini arzuladığını ifade etti.

Gazete, Kombos ile Mudavadi’nin Siyasi ve Diplomatik İstişareler Memorandumu’na imza koyduklarını ve bu memorandumun, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki diyalogun daha sistematik ve yapılandırılmış olmasını öngördüğünü yazdı.

Tanzanya’ya geçti

Kombos’un dün de Tanzanya’ya geçtiğini belirten Rum kaynakları, Rum Yönetimi’nin bu görüşmeye, Tanzanya ile daha önce herhangi bir diplomatik ilişki kurmamış olmasından ve Tanzanya’nın “Türkiye’nin nüfuzu altında olan bir ülke” olmasından ötürü önem atfettiğini belirtti.

Kombos’un Tanzanya Dışişleri Bakanı Mahmoud Thabit Kombo ile görüşeceğini kaydeden gazete, görüşmede uluslararası eğitim standartları sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak verilen sertifikaların tanınmasıyla ilgili karşılıklı anlayış memorandumu imzalanacağını yazdı.

Haberde, Kombos’un Tanzanya’daki AB ülkeleri büyükelçileriyle, ticaret odaları yetkilileriyle ve sivil Sivil toplum örgütleri temsilcileriyle görüşeceği kaydedildi.

